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21/06/2023

馬雲露面，阿里(09988)必有搞作？！

#理財 #阿里巴巴 #馬雲 #張勇
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，如果妳是阿里巴巴的（09988-SW，下稱阿里）擁躉兼鐵粉，這幾天是否會很開心呢？

 

　　此話何解？事緣阿里巴巴的創辦人馬雲，昨日（20日）又再公開露面了，這次還在阿里集團旗下阿里雲的園區，又跟現任主席兼首席執行官張勇一起飲咖啡，而且還十分風騷。

 


（網上圖片）

 

　　結果，昨晚阿里就公布了一次重大的人事變動，主席兼首席執行官張勇會於9月辭任集團職務，專心處理阿里雲的上市計劃。阿里雲是上次集團重組方案中，其中一家公司，也是集團最具前景的公司之一。

 

　　有趣的是，這次跟上次阿里宣布架構重組時一樣。以時序計，當日馬雲首先出現身於杭州的雲谷學校（這所學校是阿里合夥人投資開辦的，是一所創新型的優質學校），以及跟阿里的管理層，包括主席兼首席執官張勇見面。結果，一日之後，阿里就發出重要通告，宣布一個新的組織和治理架構。

 

　　我的姊妹Jessie就是阿里的擁躉兼鐵粉，當她看到馬雲又再出現的消息時，就跟我WhatsApp。

 

　　「咦，馬雲近來好像轉高調了，而且，他每次露面後，阿里都有重大宣布，妳看他是否想重出江湖？」Jessie說出她的看法。

 

　　「妳的觀察又好像有點根據，但我認為，現在的生活是馬雲最享受的，要他重新背上阿里的銜頭，看來機會不大吧！」

 

　　「最享受？」

 

　　「是呀！馬雲本來是一位英語老師，而且一直心繫教育。他從阿里集團退任後，最近先後獲得港大和日本東京大學聘任為客座教授。幾日前他才現身日本東大，以教授身份上首堂課，又跟學生合照，看來他真的很享受呢！」

 

　　「我同意，他的笑容確實很燦爛，但這不代表他不會擔任阿里集團的決策人喎！」

 

　　「嗯，他已經不用背起任何銜頭了。他在阿里人的心目中擁有超然地位。妳有留意新聞的話應該知道，早前馬雲就跟淘寶天貓集團的高層開會。他提出，淘寶天貓的經營環境十分嚴峻，必須作出改變才能適應市場變化。我相信，他的『指示』很大機會會落實的。雖然他在阿里沒有任何實質的銜頭，但他仍是阿里的合夥人，以這個身份來『指點江山』已經足夠。」

 

　　「她也說得有道理！那麼，妳看這次人事變動是否阿里股價逆轉的契機？」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au
　

 

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