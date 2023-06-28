阿里(09988)鐵粉，想靠盒馬翻身

上日提到，近期每當阿里巴巴（09988-SW，下稱阿里）的創辦人馬雲公開露面後，就必定有重要公布。今年3月當馬雲出現在杭州後，阿里就宣布架構重組。

上周當馬雲再次出現於阿里集團旗下阿里雲的園區後，集團又宣布重大人事變動，主要是主席兼首席執行官張勇會於9月辭任集團職務，專心處理阿里雲的上市計劃。

我的姊妹Jessie是阿里的擁躉兼鐵粉，她最關心的，當然是馬雲再度露面，以及人事變動是否阿里股價逆轉的契機。

「我認為，如果妳說阿里股價有逆轉機會，也應該是上次公布架構重組時，今次人事變動只不過是在架構重組的基礎上再微調一下而已！」

「嗯，但阿里的股價又是有頭威，冇尾陣呢，真的令人失望！」Jessie帶點愛之深，恨之切的口吻說。

「明白妳的心情，但我感覺到，今次確實有點不同，我不敢保證今次阿里的股價可以順風順水，升至幾年前的高位，但稍為偏強應該可以做到。妳既然是阿里的鐡粉，應該有耐性等待吧！」

「話雖如此，但如果能夠升得快一點，總是安心和安慰一點呢！」

「這個我也同意。不過，與其等阿里股價回升，不如研究一下今年之內就可能分拆上市的公司吧！」

「妳的意思是盒馬和菜鳥？」Jessie果然話頭醒尾。

「對呀！據報導，這兩家公司都有望今年之內上市，其中菜鳥的估值可能高達150億至200億美元（約1170億至1560億港元）。如果成事，有可能是今年最大宗的新股上市呢！」

「嗯，我也同意，與其等阿里爆升，不如吼這兩隻新股吧！」

「菜鳥是物流公司，雖然規模和市值都很龐大，但市場上已有多家類似公司，而且，未來還可能有順豐來港第二上市，以及東南亞物流服務供應商極兔（J&T Express）來港上市，搶佔資金。我認為，更值得留意的是盒馬鮮生。雖然她的估值只有大約40-50億美元，比菜鳥細一大截，但她頗有賣點，可能更具爆炸力！」

「是嗎？」



（shutterstock）

「是的，盒馬是由馬雲在2016年10月提出，探索「新零售」模式的先頭部隊。2017年，馬雲現身盒馬鮮生的門店，在店內高舉皇帝蟹的相片，讓外界對盒馬留下深刻印象。」

「啊，我有印象呀！」

「正是呢！盒馬鮮生表面上是超級市場，但又不是一般的超級市場，她的定位是集合餐飲、實體零售和電商，並採用店倉一體的模式運作。除了售賣新鮮食材和雜貨外，也提供即煮即食服務，例如顧客在店內購買海鮮後，可以即場交予店內大廚現場烹飪。」

「哈哈，好像我們去西貢食海鮮一樣？！」

「是的，但盒馬也通過門店提供網購服務，居於門店半徑3公里範圍內的客戶網上下單後，盒馬店會即時執貨，再交由速遞員送貨上門，最快30分鐘完成。」

「果然有噱頭！」

「是的，現時盒馬擁有約300間家自營門店，主要位於內地一、二線城市。去年的業務高速發展，業績錄得正面增長。對上幾個季度，盒馬積極提高毛利率、降低線上定單的履約成本，刺激同店銷售增長，未來會吸引更多投資者注意的，妳可以率先做點功課呢！」

「好的！我要靠她翻生了！」Jessie笑著說。

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