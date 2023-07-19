以虛擬銀行為主要往來銀行

姊妹們，隨著去年美國開始加息，本地銀行的存款利息也從接近零息，逐步提高至有一定吸引力的水平，我所指的吸引力，當然是4-5厘息才算吧！

但不少銀行為了爭存款，都要求客戶要存入新資金才可以享受「高息」，於是，我也像很多港人一樣，最近一年多開了幾個銀行戶口，把錢從一個戶口轉到另一個戶口，就是為了爭取更高的利息回報。

這些銀行當中，有些當然是中小型銀行，因為這些銀行較需要透過存戶獲得資金。但除了實體銀行之外，我在本欄也提過，前幾年我也開了一些虛擬銀行的戶口。

這些戶口早期的利息很不錯，尤其是她們開業初期，要搶存款的時候，但近年的利息已經不算吸引。不過，經過幾年之後，我反而用了這些戶口作為我的主要往來銀行戶口，即是我的日常開支，包括吃喝玩樂，以及轉數快等服務，我都是用這些銀行來支付，存款就用實體銀行。

首先，我將虛擬銀行的戶口綁定一個傳統銀行戶口，每個月或每隔一段時間就把一筆錢由我的傳統銀行轉去我的虛擬銀行戶口，那麼，我便可以「有錢用」了。

傳統銀行的好處是有櫃員機可以提取現金，但其實，今時今日，我們已經愈來愈少用現金了。如果要用，其實虛擬銀行更方便呢，何解？

傳統銀行的櫃員機分兩個系統，一個是滙豐/恒生，另一個是Jetco，即是銀通，兩者是不相通的，即是妳是滙豐/恒生的戶口，就只可以用滙豐/恒生的櫃員機提款；相反，如果是其他銀行的戶口，就只能用Jetco的櫃員機。

但如果是虛擬銀行的提款卡，卻可以在所有櫃員機提款，只要是有VISA標誌的便可。雖然每次提款，這個VISA系統都有提示說，可能要收手續費，但現實上，如果只提港幣，現在都是豁免的。因此，近年我已經沒有帶其他銀行的提款卡，只帶一張虛擬銀行的提款卡。

這張所謂提款卡，其實也是一張扣帳卡（Debit Card）。有別於信用卡（Credit Card），我的戶口必須有錢才可以「碌」，但對我來說，我認為用扣帳卡更方便，因為省卻月尾還卡數，萬一忘記了又要罰款。

這還不是最主要原因，很多人碌信用卡，主要是為了賺分，市面上大部分信用卡都是每消費滿250元，就可以賺到1分，或1元的回贈，比率是0.4%。

但我用虛擬銀行的扣帳卡，整體比率肯定高過0.4%，而且，每次消費完就可以馬上「抽獎」，即是每次的比率都不同，我試過消費了大約3,800多元，但就抽到46元的「獎賞」，即時存入戶口，大約等於1.2%的回贈。總之，在我印象中，每次的回贈都優於傳統信用卡。

基於以上原因，我現在使用最多的戶口，就是虛擬銀行的戶口呢！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au







