風雨無情 如何保障妳的居所和座駕

姊妹們，不一樣的9月份，令到我們經歷了5年一遇的十號風球，以及500年一遇的超級黑雨。幸好，到目前為止，我身邊都沒有人因為這兩次天災而受到很大損失，以至人身有任何傷亡，真的要感恩。

但在電視或社交媒體看到的畫面，包括馬路變河流、地鐵站和商場變水塘、以及山泥傾瀉和路陷的片段，實在觸目驚心。

每次有災難發生後，大家就會想到保險如何幫到我們。但到底有多少人真正知道保險的保障範圍和不保事項呢？經過今次的一場風和一場雨之後，大家最關心的兩種保險，當然是車保和家居保了。

我的姊妹Sandy就是其中一位。經歷過蘇拉和16小時的黑雨肆虐之後，她首先拿出自己的家居保保單來問我。

「何謂家居財物『全險』？」Sandy發現，她的家居保保單是這樣寫的。

「即保單會保障妳的家居財物因為意外導致的損失，而意外的成因，除了不保事項中列明之外，其他沒有列明的都屬受保範圍，例如爆炸、火災、爆竊，以至今次的風災或雨災等等！」

「那麼，有甚麼不保事項呢？」

「家居保險其實是意外保險的一種，只不過，保障的對象主要是妳的居所，以及居所中擺放的財物，或者再伸延至業主，以及居住在單位內的住客等等。所以，在財物損毁中，最主要的不保事項是因自然損耗，例如老化或殘舊而導致的損毁。另外，承保的單位如果空置超過30天，又或者因為室內裝修工程而造成的損失，一般都是不保事項來的！」

「嗯，明白！但我看電視見到，半山的豪宅涉嫌僭建，如果真的是這樣，家居保險還會保嗎？」

「僭建是違法的，家居保當然不保僭建部分衍生的損壞，但如果是家居其他部分，保險公司或者會個別考慮。」

「原來如此！」

「另外，妳應該要知道的是，所謂家居保險，其實有三個部分。一個是家居財物保障（財產險），一個是個人法律責任保障（責任險），而另一個是其他保障，當中最重要是樓宇結構保障！」

「嗯，我一直有一個疑問，我家是背山面海的，如果山泥傾瀉，撞毀我的居所，買了家居保是否有得賠呢？」

「問得好，這就要看妳是否有買樓宇結構的保障了，因為整個屋殻的保障是由樓宇結構這部分提供的！」

「咦，這是不是我們經常聽到的火險，即是我們造了按揭之後，銀行要求我們買的那種保險？」

「全對，火險是一個俗稱，而且不太準確，因為不但因為火災，還可以由於其他受保原因，例如妳剛才所說的山泥傾瀉，導致樓宇結構遭到破壞的損失，也可以受保！」

「嗯，我清晰了！」

「但你剛才說屋殻的保障是來自樓宇結構，我想問，牆身、天花、地板、窗戶，大門、甚至露台是屬於樓宇結構，還是家居財物的保障範圍呢？」

「早期很多家居保險都以發展商交樓時的一切作為樓宇結構的定義，但近年有些家居保險已經將大門、窗戶和地板歸入家居財物的保障範圍。至於牆身，如果妳鋪了牆紙，結果又被雨水浸壞了牆身，那就可以在財物保障那部分去賠，但如果只是髹灰水和乳膠漆，同樣浸壞了，則家居財物也賠不了，要樓宇結構去賠了；又例如，妳的天花再裝了假天花，那如果這部分破壞了，那就可以由財物保險去賠了，具體妳要看清楚保單條款！」

「妳的，另外，個人法律責任保障又如何？」

「個人法律責任險是保障業主、租戶、寵物主人、個人，以及業主在公共地方因意外導致第三者身體受傷或財物損失的法律賠償和訴訟費用的！」

「嗯，我老公還有一份車保，可以保障我們的汽車被浸壞的損失嗎？」（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au