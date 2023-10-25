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25/10/2023

減辣還是撤辣？

#理財 #買樓 #本港樓市 #上車 #辣招 #稅項 #施政前瞻
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，特首李家超今日會發表任內第二份《施政報告》，其中一個重點肯定是政府如何調控樓市的「辣招」。過去的周末，我與一對結婚不久、現在仍然租樓住的年輕夫婦Mandy和Victor碰面，大家不期然談到近期的樓市，以及政府調控樓市的政策。

 

　　「我看報章報道，政府有可能調整過去十幾年推出的幾項樓市調控措施，這應該對我們這些未上車的市民來說是好事嗎？」Mandy問我。

 

　　「其實，對於未上車的年輕人來說，政府的辣招對你們是沒有太大影響的，對妳最直接的影響始終是樓價和供樓負擔。不過，如果妳針對這些辣招，我也認為，當市場回復正常之後，是應該撤銷的。」

 

　　「其實，甚麼是樓市辣招？」Mandy問。

 

　　「我記得一個是與炒樓有關的，一個是與外國人買樓有關的，另一個是買兩個物業要交額外印花稅？」Victor搶著說。

 

　　「看來，Victor對樓市和樓價較上心呢！」我半開玩笑地說。

 

　　「可以這樣說！」Mandy靦腆地說。

 

　　「Victor說得對，與炒樓有關的叫『額外印花稅』，即是買入物業後半年內出售，原買家要再付20%印花稅；半年至一年內出售要再付15%印花稅；一年至三年內出售，要再付10%印花稅；三年後出售才沒有任何稅項。」

 

　　「這是針對短線炒賣的行為？現在市場上的炒家已經很少，這是最有可能撤銷的辣招？」Victor問。

 

　　「嗯，我認為，如果政府只想減辣，這個措施有可能會保留，又或者調低稅項或縮短相關的持有時間。」

 

（資料圖片）

 

　　「如果我們買樓自住，對我們是沒有影響？」

 

　　「但如果你們在短期內樓換樓，也是有影響的。」

 

　　「啊，是的！」

 

　　「另一項是針對外地買家的。如果是外地買家，或以公司名義買本港住宅物業，除了本來的印花稅（現在劃一為15%）外，還要繳付『買家印花稅』，稅率同樣為15%！假設一位內地人來港買第二個物業，又在半年內出售，他要付的印花稅總比率就是50%，即是15%買家印花稅、20%額外印花稅，以及15%雙倍印花稅！」

 

　　「這真的很辣呢！」

 

　　「對呀！所以，現在幾乎沒有外國人來港買樓，但現在政府又大力推動引入人才，而這些人也有置業需求，所以針對他們的措施是有點過分，故這一項措施有較大可能撤銷或減辣。」

 

　　「嗯，明白，但還有一個是針對長線投資的？」Victor問。

 

　　「就是剛才你說的，買第二個物業要交的『雙倍印花稅』。未有辣招前，香港的印花稅是累進計算的，樓價愈高，稅率就愈高。但為了壓抑投資需求，政府先在2013年將原有稅率加倍，所以稱為雙倍印花稅，到了2016年更劃一為15%。可以想象，這對於細價樓的影響最大。」

 

　　「妳這樣一提，我就記得了，但我們還未擁有物業，即是與我們無關？」

 

　　「也是的，但有一點是與你們有關的。如果政府不撤銷這項辣招，當你們真的要上車時，就要考慮是否以單名持有物業，還是仍然想聯名了。」

 

　　「啊，是的，因為如果我們聯名了，就等於兩個人都擁有物業，萬一將來想多買一個物業，就一定要付雙倍印花稅。但如果現在只用其中一人的名義買樓，將來要再買，也可以用另一人的名義，就不用多付印花稅？」

 

　　「是啊！」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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