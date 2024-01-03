2024再向投資大師致敬

連續兩次提到，2023年我們失去了一位投資大師，那就是股神巴菲持的親密戰友兼老拍檔查理芒格(Charles Munger)。

適逢今日是2024年第一次和大家見面，我在此除了祝福各位姊妹新年快活、平安健康之外，當然要祝大家投資得心應手。但投資要得心應手，不是說說就可以，必須要先求知呢！

因此，我想再花兩期的篇幅，和大家分享芒格的投資智慧。今次我想先透過李祿對芒格的評論和觀感，讓大家對這位當代投資大師有更深刻的認識。

李祿認識芒格的時候，芒格已經72歲，但仍然精力充沛，記憶力強。李祿形容，一個人的成功不是偶然的，時機固然重要，但人的內在品質更重要。

他憶述芒格喜歡約朋友吃早餐，而他第一次和芒格吃早餐時，他準時7時30分前幾分鐘到達，但發現芒格已經坐在那裏把當天的報紙看完了。他感到，要一位德高望重的老人家等他，是不應該的。

於是，下一次約會吃早餐時，李祿特意早一刻鐘到達，發現芒格仍然比他早到，在那裏看報紙。於是，下一次他早半小時到達，結果芒格仍然比他早到。

結果，當第四次約芒格吃早餐時，他索性提早一小時到達，這次芒格於6時45分時很悠閒地拿著報紙走進來。原來，芒格約會別人時，喜歡早45分鐘到達。但不要以為芒格會因此而浪費時間，其實，芒格隨身會帶備報紙或書本，自己早到了，便會專心地看報或看書，不會浪費時間。

李祿認為芒格有著中國傳統士大夫的特質。(AP)

另外，在與芒格的交往中，還有一件事對李祿的影響很大。事緣有一次，他和芒格去外地參加一個活動，芒格在過安檢時，不知甚麼原因，身上不斷發出聲響，被迫要來來回回接受安檢，折騰了大半天，最後還誤了飛機。

「你有自己的私人飛機，波克夏（即股神巴菲特和芒格的投資公司巴郡）也有專機，你為甚麼要到商用客機機場去經受這麼多的麻煩呢？」李祿問芒格。

「第一，我一個人坐專機太浪費汽油了。第二，我覺得坐商用飛機更安全。」但芒格的真正理由是第三點。

「我一輩子想要的就是融入生活(Engage Life)，而不希望自己被孤立(Isolate)。」芒格這樣說。

李祿憶述，有一次芒格去西雅圖參加一個董事會，依舊按慣例坐經濟艙，他身邊坐著一位中國小女孩，飛行途中一直在做微積分的功課。他對這個中國小女孩印象深刻，因為他很難想象同齡的美國女孩能有這樣的定力，在飛機的嘈雜聲中專心學習。如果他乘搭私人飛機，他就永遠不會有機會近距離接觸這些普通人的故事。

不過，李祿形容，雖然芒格嚴以律己，但卻非常寬厚地對待他真正關心和愛的人，不會吝嗇金錢，總希望他人多受益。他一個人的旅行，無論公務或私務都只會乘搭經濟艙，但與太太和家人一起旅行時，便會乘搭自己的私人飛機。

李祿對芒格推崇備至，還有以下一個重要原因。

「與芒格交往的這些年，我常常會忘記他是一個美國人，他更接近於我理解的中國傳統士大夫。」

「中國文明的靈魂其實就是士大夫文明，士大夫的價值觀所體現的就是一個如何提高自我修養、自我超越的過程。」

「芒格可以說是一個『商才士魂』的最好典範。首先，芒格在商業領域極為成功，他和巴菲特所取得的成就可以說是前無古人，後無來者，然而，在與芒格的深度接觸中，我卻發現芒格的靈魂本質卻是一個道德哲學家、一個學者。他閱讀廣泛，知識淵博，真正關注的是自身道德的修養與社會終極關懷。」

「芒格是一個完全憑藉智慧取得成功的人，這對於中國的讀書人來講無疑是個令人振奮的例子。他的成功完全靠投資，而投資的成功又完全靠自我修養和學習，這與我們在當今社會上所看到的權錢交易、潛規則毫無關係。做為一個正直善良的人，他用最乾淨的方法，充分運用自己的智慧，取得了這個商業社會中的巨大成功。」

「我衷心希望中國的讀者能夠對芒格感興趣，對這本書感興趣。芒格很欣賞孔子，尤其是孔子授業解惑的為師精神。芒格本人很樂於也很善於教導別人，誨人不倦。」

「我有時會想，若孔子重生在今天的美國，芒格大概會是其最好的化身。若孔子返回到2000年後今天的商業中國，他宣導的大概會是：正心、修身、齊家、致富、助天下吧！」（待續）

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