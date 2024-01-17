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17/01/2024

投資之道，在乎等待和學習

#女子愛財 #投資 #理財智慧 #巴菲特 #芒格
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，一連幾次談過我最近重溫的一本投資書，主人翁是股神巴菲特的親密戰友兼投資拍檔查理芒格。只可惜，這位一代宗師已經離我們而去，但他留下的投資智慧，仍然夠我們終身所用。

 

　　我認為，在港股今時今日的低潮下，認真地讀一遍股神拍檔這幾十年的投資心得，實在是一服清涼劑和補充劑。

 

　　我自己總結，芒格的投資智慧除了天賦之外，後天的努力也佔一個很重要比重，但我最深刻的一段說話是這樣的：

 

　　「為甚麼有些人會比其他人聰明？這跟性格有部分關係。有些人的性格並不適合投資，他們總是按捺不住，要不就是憂心忡忡。但如果你有好的性格，有耐心，又能在該採取行動時主動出擊，那麼就能透過實踐和學習逐漸學會這種遊戲。顯然，你汲取教訓的來源愈廣泛，而不是僅僅從自己的失敗中學習，就能變得愈好。」

 

投資市場波濤洶湧，賺錢需要耐性及智慧。(Shutterstock)

 

　　到底妳和我是否適合投資呢？我們都有足夠的耐性去等待機會嗎？

 

　　「你看那些對沖基金，你認為他們能夠等待嗎？他們不知道怎麼等待，在我個人的投資組合裏，曾經一連幾年就只持有1000萬到1200萬的國債或地方債，而我只是一直等待，等等等⋯⋯正如傑西李佛摩所說：賺大錢的訣竅不在於買進賣出⋯⋯而在於等待。」

 

　　「上天並沒有賦予人類在任何時刻都有了解所有事情的天賦，但對於努力在人世間尋找定錯價格的人，上天有時會賜給他們一次這樣的賭注。」

 

　　除了耐性之外，每日堅持不斷學習，可能是更重要的一環呢！

 

　　「我還不知道有誰能夠很快做到這一點。作為投資者，巴菲特比我第一次遇到他時好太多了，我也是這樣的。如果我們在某個階段停滯不前，滿足於已經擁有的知識，我們的績效會比現在差得多，所以，訣竅是在於不斷學習，而且我認為能享受學習過程的人，才能夠不斷學習。」

 

　　以下還有一些我認為很不錯的語錄和精句，我就即管引述給各位姊妹，讓妳們自己去細味了！

 

　　「關心別人賺錢比自己更快，是一種致命的罪。妒忌真是一種愚蠢的罪，是唯一一種不可能得到任何樂趣的罪行，只會讓人痛苦不堪，不會帶來任何樂趣。為甚麼要妒忌呢？」

 

　　「變化：投資者的朋友或敵人？就網際網路而言，變化是社會的朋友。但一般來說，沒有變化才是投資者的朋友。雖然網際網路改變許多東西，但不會改變人們喜歡的口香糖牌子。芒格和我喜歡像口香糖這樣穩定的企業，就把生活中不可預料的事情留給其他人吧！──巴菲特」

 

　　姊妹們，願我們的投資路上，永遠有股神和股神最佳拍檔芒格的智慧永遠伴隨著。當大家被市場的上落弄得暈頭轉向時，重溫這兩位大師的金句，我們犯的錯肯定會比現在少。共勉之。

 

　　作者電郵tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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