  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

14/02/2024

北上消費親體驗

#理財 #女子愛財 #大灣區 #北上消費 #經濟
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，今日（14日）是龍年第一次和大家見面，首先祝各位龍年行大運，人人龍精虎猛，個個事事順利、身體健康。

 

　　過去如果大家是做生意的，新年時就會互祝生意興隆、丁財兩旺和大展鴻圖等等；而宏觀層面的祝福語，就會說百業興旺、股樓齊升。

 

　　但剛過去的兔年，不但股樓齊跌，各行各業都面對很多困難（股樓下跌引發骨牌效應）。本以為通關之後可以復常，但結果不似預期。一言以蔽之，就是生意難做！

 

　　為甚麼會出現這種情況？前兩年美國開始大幅加息當然是主要原因，這是股樓皆跌的元凶。但中港兩地進一步融合，以至形成「一小時生活圈」，則是拖累其他行業下滑的幫凶。

 

　　2003年沙士過後，中央為了協助香港重振經濟，推出了「自由行」，鼓勵內地人來港旅遊和消費，結果令香港經濟重拾升軌，因為當時來港的內地旅客都是高消費一族，來港主要是去名店購物和吃喝。

 

　　但今次新冠疫情後的情況大不同，雖然內地仍然有遊客來港，但這批人的消費力不強（內地股樓同樣下跌），主要是去旅遊景點打卡，甚至不在港住宿。

 

深圳消費較香港平，而且服務水平亦較佳，所以吸引不少港人北上玩樂。(Shutterstock)

 

　　但另一邊廂，由於交通便利，過關方便，反而造就港人北上消費。正所謂風水輪流轉，今回似乎是港人的「自由行」，去協助內地經濟復甦。港人北上主要是吃喝玩樂，因為中港兩地的消費水平仍有差距。平均來說，內地主要城市，尤其是大灣區一帶的二三線城市，物價仍比香港便宜兩三成，甚至更多。

 

　　過年前，我也跟同事上去深圳消費，並住了一晚，親身體驗北上消費是甚麼一回事。

 

　　我們其中一頓午餐是在深圳一個大型商場（級數約等於中環的國金商場）的一間高級食肆享用，一行11人，叫了廿多個菜（份量不算大），結果埋單盛惠1100元人民幣，平均每人100元人仔左右。最重要是，食物水準和服務水平，比香港有過之而無不及。這一次，我深深感受到，港人北上消費確實是有道理的。

 

　　行程最後一站就是去福田區的山姆店「參觀」。我要強調，我確實是以參觀的心態去山姆的，因為最終我只買了少許食物回港。但我的同事因為是會員，也是山姆的常客，所以是去掃貨的。當然，山姆是倉儲式超市，每樣貨品都是大型包裝，未必完全適合港人的情況，但如果你有幾位朋友一起去，就可以用「拼多多」的模式分享成果了（我們買了五公斤車厘子，三個人去分）。

 

　　我相信，北上消費和我們上網購物一樣，都是不可逆轉的大趨勢，直到中港兩地的物價水平拉近，情況才會穩定下來，這是經濟學上不變的法則。

 

　　這個現象對於我們消費者來說，未嘗不是好事。年三十晚（9日）我去花墟買花，發覺今年的年花，整體價格比前幾年便宜，向檔主打聽一下才知道，前幾年未通關，港人被迫留港消費，所以年花價格也扯高了，但今年通關之後，有些港人北上，有些則去了外遊，令到整體購買力下降了，商販惟有減價促銷。結果，我今年便能夠以去年六折左右的價錢，買到我心儀的蘭花了。

 

　　姊妹們，中港兩地的經濟正處於調整期，對消費者來說，可能是得的比失的多，但我誠心祝願，無論中港兩地的經濟都能盡快復甦過來，大家都有一個興旺的龍年。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #女子愛財 #大灣區 #北上消費 #經濟

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024 十二生肖運程Part3：屬猴會與人反目成仇？屬狗多小人！屬雞、豬特別旺？點避免破財？

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

祥龍獻瑞，etnet謹祝你新年快樂，萬事如意！

etnet.com.hk