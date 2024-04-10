現在愛上滙豐遲不遲？

姊妹們，我上日文章的標題是：《妳愛滙豐，滙豐也愛妳！》。

事緣滙豐(00005)取消了2019年的0.21美元末期息後，4年後的今日，很大機會將在稍後公布2024年首季業績時，宣布派發一次特別股息（成功出售加拿大滙豐業務），金額不多不少，就是0.21美元，明顯就是對那次取消派息的一次致歉！

雖然我曾經形容，滙豐之前這種帶點野蠻的做法，有可能成為小股東心中的一根刺，永遠都不能拔除，但隨著時間的流逝，要離開的都已經離開了（沽了滙豐），不願離開的，肯定是深愛滙豐的。

今次滙豐終於提出方案，藉著沽售加拿大業務獲利，派發特別股息，去修補和股東的關係，我相信，這肯定會令更多人「愛上」滙豐呢！

我的估計沒錯，幾日前就有另一位姊妹Judy問我，如果現在她愛上了滙豐，算不算太遲。

滙豐藉派發特別股息，來修補和股東的關係 。(AP)

「聽說去年滙豐加了派息，稍後又會派特別股息，我現在買滙豐收息，會不會太遲？」Judy問我。

「妳是抵受不住滙豐的『息誘』，才想到要買滙豐？」我問Judy。

「這當然是其中一個原因。去年滙豐的派息已經增至0.61美元，明顯地，正因為這個原因，滙豐成為近期表現最強的其中一隻藍籌股！如果以股價63元左右計，息率仍有7.5厘呢（昨日收報63.9元）！如果今年還多了0.21美元特別息，息率更達10厘，我們存錢在滙豐也沒有這麼高息啦！更何況，預計今年美國會減息，我們的存款利息只會愈來愈低呢！」

「我理解妳的想法，但妳必須明白，那0.21美元特別息是一次性的，很大機會沒有下次，所以，妳不能以今年的派息水平來衡量滙豐的息率。另外，去年的末期息無疑提高了，但主要因為去年的業績大升六成，所以才增加派息。」

「但我記得妳說過，如果滙豐能夠回復過去的派息水平，甚至增加派息，就代表滙豐的經營已經重回正軌，那麼，我現在才愛上她，也未算太遲吧？」

明顯地，Judy自己是有了看法，因此，我也只能提醒她一下。

「如果妳用男女關係來比喻，我絕對相信，滙豐也算是一個『筍盤』，而且屬於家底很厚那種。只不過，他幹的是銀行業，這一行很受經濟循環影響，風險會較高。好景的時候，生意當然好，也可以很賺錢，自然也派到息；但萬一經濟不景，或者遇上一些大型風暴，就好像2008年的金融海嘯，又或者2020年時的新冠疫情，她就會受到很大衝擊。過去10多年，他都在休養生息，以及整頓業務。」

「明白，但如果滙豐不是我唯一的男朋友，又如何？」我還未說完，Judy就搶著說。

「啊，如果是投資，我當然贊成，但如果是真正的男朋友，我就勸妳不要這樣花心了！」我笑著說。

滙豐過去幾年派息資料（美元） 第一季 第二季 第三季 第四季 全年 2023 0.1 0.1 0.1 0.31 0.61 2022 不派 0.09 不派 0.23 0.32 2021 不派 0.07 不派 0.18 0.25 2020 不派 不派 不派 0.15 0.15 2019 0.1 0.1 0.1 撤銷 0.30 2018 0.1 0.1 0.1 0.21 0.51 2017 0.1 0.1 0.1 0.21 0.51

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au