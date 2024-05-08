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08/05/2024

友邦愈賺愈多錢？

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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，我上日文章的標題是《友邦愈來愈難賺錢？》，但今日的標題突然變成《友邦愈賺愈多錢？》，這是否令妳摸不著頭腦呢？

 

　　老實說，早前友邦(01299)的股價從高位大幅回落，由年初至3月中的低位，股價反覆下跌三成三，我也有點摸不著頭腦呢！

 

　　一隻大藍籌，底子十分雄厚，也沒有太多負面消息，且過去股價波幅十分細，股價可以在短時間內下跌三成多，確實有點難以想象！

 

　　回說我這個標題上的轉變吧！主要因為上日提到，我的姊妹Lucy問我，友邦股價下跌的原因。我只能綜合到一點，那就是，在2023年的業績中，友邦的新業務價值利潤率下跌了4.4個百分點，由2022年的57%，下跌至去年的52.6%。

 

　　這也不是重點，重要的是，友邦兩個最重要的市場，即香港和內地，2023年的新業務價值利潤率的跌幅遠超4.4個百分點。當中香港的新業務價值利潤率，由2022年的69.5%，下跌至去年的57.5%，即下跌了12個百分點！

 

　　至於內地，2022年的新業務價值利潤率也是69.5%，但去年跌至51.3%，跌幅更達18.2個百分點！只不過，因為其他市場的利潤率有所提升，所以，整體數字才是減少4.4個百分點。這就是我上日文章標題的意思。

 

　　不過，一切似乎都過去了，因為友邦股價在4月16日跌至45.25元之後便已見底（當日收報46元），股價反覆了兩天之後，由4月19日起連升10日，升至本周一5月6日，當日收報62.5元才斷纜，而昨日則報61.25元。從低位計，友邦股價已經反彈了三成半。

 

友邦股價上月觸底反彈，從低位計累升三成半。(AP)

 

　　我相信，這和友邦公布了一個「令人滿意」的2024年第一季業績有關。這個業績的其中一個亮點是新業務價值創了歷來的季度新高，達到13.27億美元，按年增長三成一（以固定匯率計）。這就是我今日標題所說的《友邦愈賺愈多錢？》的意思了。

 

　　所謂「新業務價值」(Value Of New Business, VONB)，其實是指期內出售的保單，在未來產生的稅後利潤，再折算回今日的價值，然後扣除用以支持這些新業務所需的準備金。

 

　　當然，上文所說的新業務價值利潤率也有改善，由2023年首季的52.3%，升至今年首季的54.2%，增長了2.1個百分點（以固定匯率計），也比去年全年的52.6%為高。

 

　　除此之外，還有一點是我在上日的文章中未有提到的，那就是友邦的資本管理政策，或如何提高股東資本回報方面的政策。

 

　　在去年的全年業績，友邦只公布透過股份回購計劃，向股東返還了36億美元，但就沒有明確表示2024年的計劃。這可能也是由3月起，友邦股價下跌的原因之一。

 

　　不過，在今年的首季業績中，友邦就特別花篇幅強調，會致力優化資本管理政策，令股東的資本回報有更高的清晰度。

 

　　首先，友邦會以年度產生的自由盈餘淨額的75%為派付目標，每年會透過股息分派和股份回購，向股東返還資本。而且，公司會定期檢討資本狀況，返還超出需要的資本。

 

　　股份回購方面也會加大力度，過去每年的股份回購金額是100億美元，今年會增加20億美元，合共達到120億美元。

 

　　我相信，由於友邦的新業務價值利潤率止跌回升，而管理層也特意回應市場關注的股份回購，以至資本運用政策，友邦股價應該見底了，未來應該可以繼續追落後，因為大市至今已升了約8%，但友邦股價仍然比去年底下跌一成（去年底收報68.05元），更比前年底的86.8元下跌約三成。從中長綫的角度看，友邦仍然值得吸納呢！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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