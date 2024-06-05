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05/06/2024

「一手」掌控自己的強積金

#理財 #女子愛財 #強積金 #積金易 #理財智慧 #積金局
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，如果妳一直以「我都唔知道我有幾多個強積金戶口」為理由，對自己的強積金不聞不問的話，由今年6月26日起或之後的一段時間，妳再沒有藉口了，因為籌備已久的「積金易」平台(eMPF)將會正式推出。

 

　　而當所有受託人都加入這個平台後（估計2025年底），無論妳有多少個強積金戶口，以及分布於哪幾家受託人，妳都可以在網上或手機應用程式中一目了然。

 

　　而且，妳還可以一眼就看到所有戶口當時的總累算權益，對於妳部署或策劃退休，是不是更方便呢？我自己形容，到時大家就真的可以「一手」掌控自己的強積金了。

 

　　當積金局宣布積金易平台將由6月26日起正式推出當日，我剛好和姊妹Linda下午茶。她算是較為關心自己強積金的一群成員，所以對這個消息也很感興趣。她知道，這個平台應該是香港強積金發展的一個里程碑，但她更想知道，平台推出之後，對她管理強積金有甚麼幫助。

 

籌備已久的積金易平台，將在6月26日正式推出。（積金易網頁圖片）

 

　　「我剛看過報道，我公司用的強積金受託人今年就會加入積金易平台，為甚麼要分階段呢？（各受託人加入的時間表見附表）」

 

　　「我估計，這是為了安全起見，因為將所有強積金成員的帳戶轉移，是一項巨大工程，而且是不容有失的，所以，積金局才決定按受託人的資產管理規模，以『先細後大』的原則，逐個強積金計劃轉移加入平台。因為即使有任何問題，也可以將影響減至最低。」

 

　　「明白，我想問一下，當我的強積金計劃受託人全部都加入了積金易平台後，我是否可以在網上或手機應用程式中，完全看到我名下的強積金帳戶？」

 

　　「是呀！我早前參加了積金局安排的積金易平台試用會，根據他們的示範，妳不只可以看齊妳所有的強積金戶口，而且一眼就知道妳所有強積金戶口的總累算權益。」

 

　　「嗯，那對我們管理自己的強積金，實在帶來不少方便呢！那麼，如果我要轉換強積金，是否在手機程式中就可以做到？」

 

　　「是的！其實，積金易平台是個一站式的電子平台，讓計劃成員隨時隨地透過網上和手機應用程式，管理他們在不同計劃內的強積金帳戶。妳可以實時查閱帳戶資料、轉移基金、整合帳戶等等。這還不止，僱主和自僱人士也可以透過電子支付平台處理強積金供款，比現在方便得多。」

 

　　「咦，原來對僱主也會帶來方便？」

 

　　「是的！」（待續）

 

強積金計劃加入積金易平台時間表

強積金受託人

加入或暫定加入平台日期*

萬通信託有限公司

2024626

中國人壽信託有限公司

2024729

交通銀行信託有限公司

202493

渣打信託（香港）有限公司

2024102

東亞銀行（信託）：東亞（強積金）享惠計劃

20241029

東亞銀行（信託）有限公司：東亞（強積金）行業計劃及東亞（強積金）集成信託計劃

2025年第一／第二季

信安信託（亞洲）有限公司

中銀國際英國保誠信託有限公司

銀聯信託有限公司

友邦（信託）有限公司

2025年第二第三季

永明信託有限公司

宏利公積金信託有限公司

2025年第三第四季

HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong)Limited

*目標是於2025年底前完成全部轉移

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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