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19/06/2024

「積金易」——僱主一站式強積金平台

#理財 #女子愛財 #積金易 #積金局 #強積金
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，上日提到，「積金易」平台(eMPF)將於今年6月26日起分階段推出。當所有受託人於2025年底都加入這個平台後，無論妳有多少個強積金戶口，以及分布於哪幾家受託人，妳都可以在網上或手機應用程式中一目了然。

 

　　我形容，這等於「一手」就可以掌控自己的強積金，再無時間和地域的限制。也可以說，姊妹們再沒有藉口不去管理自己的強積金了！

 

　　我的姊妹Linda算是頗關心自己強積金的那類人，她對於積金局推出積金易平台有一定期待。她和我討論過積金易平台推出後，對計劃成員帶來的好處後，就問到對僱主有甚麼好處，原來她有計劃自己出來搞小生意。

 

　　「嗯，原來妳想自己做老闆，那就更應該知道積金易平台為妳帶來的方便了。」

 

　　「好啊，快告訴我！」

 

　　「但在談僱主的好處前，我還想補充一下。積金易平台的推出，會將所有行政程序統一在一個平台中央處理，並且以非牟利模式營運，不但精簡了行政程序，更節省了行政成本。據積金局的估計，平台運作首兩年，預計行政費會降低36%，10年之內累計節省300億至400億元，相等於行政費降低41%至55%。即現在每1元的行政費，將來只需要0.45元。而這些節省了的費用，會直接以減費方式返還給計劃成員呢！」

 

積金局主席劉麥嘉軒表示，積金易平台除可為用家帶來著數外，還能解決以往管理強積金的痛點及不便。（積金易網頁圖片）

 

　　「咦，即是基金的收費減少了，這意味回報可以提高嗎？」

 

　　「如果其他一切不變，這確實是的。」

 

　　「行政費用的減省，代表可以減省僱主的行政管理程序？」

 

　　「正是呢！積金易平台簡化了整個強積金的行政管理，對人力資源有限的中小微企尤其重要。」

 

　　「啊，這正是我需要知道的！」

 

　　「是呀，日後妳作為僱主，可以使用積金易的自動計算供款功能和供款到期日電子提示，提醒公司在供款日前供款，既可減少手民之誤，又可提高處理僱員強積金供款的效率！電子平台既可減省紙張消耗，推動環保之餘，又可以減低營運成本。」

 

　　「我可以透過電子平台進行供款嗎？」

 

　　「可以呀！妳可以使用積金易平台上附設的電子方式供款，既方便又快捷，更可避免因郵遞延誤導致遲供款而要交附加費的情況。」

 

　　「啊，即是我所有強積金供款的行政程序都可以用電子方式進行了？那就真的可以減省我們中小企的行政工作呢！我還想問，日後如果我想轉換受託人，是否需要為員工重新登記？」

 

　　「這個是要的，因為新的受託人沒有妳公司員工的資料嘛，但用電子方式登記，已經可以減省很多文書工作，整個轉移都會比過往暢順呢！」

 

　　「啊，我還想問一下，積金易平台推出了之後，是否就可以讓員工的強積金『全自由行』？」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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