馬會聘請江旻憓的啟示

2024巴黎奧運曲終人散，今年香港運動員續創佳績，共奪兩金兩銅，但大家的焦點似乎都落在女子重劍金牌得主江旻憓身上。無他，因為她回港一星期後，就公布暫別職業運動員的生涯，選擇轉跑道。

幾天之後，香港馬會就公布，委任江旻憓為對外事務助理經理。雖然馬會向江旻憓頒發600萬元奧運金牌獎金，但我相信，江旻憓加入馬會，不是要報答馬會的獎勵，因為此事必定是她參加巴黎奧運前已傾得七七八八，相信當時連江旻憓也不會預計到自己會奪得奧運金牌。當時應該是，等江旻憓出席完奧運才最後落實。

在此，我衷心祝願江旻憓在這個新崗位上，能夠發揮運動員那種永不言敗、堅毅不屈的精神，用她的說法，就是回饋社會對她的培育和支持。

江旻憓暫別職業運動員生涯，加入馬會做對外事務助理經理。（譚志源fb圖片）

聽到這宗新聞，令我想起多年前我看過的一篇文章。如果我沒記錯，那是在已經停刊的《iMoney》雜誌中看到的，文章的標題是〈投行愛聘運動員的原因〉，其中有些觀點很有意思，我一直記在心上！

該篇文章的主旨是，很多父母認為，傳統學校的競爭和壓力都太大，所以想送孩子們去國際學校讀書，以為這樣，孩子就可以在沒有太大壓力下讀書，長遠是好事。但其實，他們忽略了「競爭」對孩子們成長的重要性。

文章認為，主動參與競爭，是勇氣的表現、臨危授命的氣質；而遵守比賽規則，在比賽中毫無保留、拼命向前，但絕不陰險，這兩點遠勝其他天資，這更是能服眾領袖必須具備的特質。

而參與體育競技，其中一個重要體驗就是經歷「輸」的感覺。輸得起、輸完以後再努力，是每個人都必須學習的。而透過體育競技去鍛練這種不屈不撓的精神，是成本最低，也是對孩子前途打擊最少的一種方法。

運動員透過體育競技，能鍛練出不屈不撓的精神。(AP)

當然，所謂體育競技，也不是完全局限於運動比賽，也可以是其他較為文藝的活動，例如朗誦、演講及音樂等等，視乎孩子的個性或能力。文章又指出，這正正是很多投資銀行喜歡聘請運動員，而不是金融畢業生的一個原因。

當然，從另一個角度，如果孩子們太習慣「輸」，也不是好事，因為他們可能以為，自己永遠技不如人，以後便不再努力。因此，先讓孩子嚐嚐勝利的滋味，總好過一開始就嚐到失敗的痛苦。

我認為，今次馬會聘請江旻憓，正是一次很好的示範。過去，很多擁有運動天份的年輕人，都會為是否當全職運動員而糾結。畢竟，運動員的生命短暫，而且，不是每一位都可以做出好成績，可以達到世界級水平，而職業運動員的收入也微薄，當告別職業運動員生涯時，總會感到前路茫茫，一切都可能要由零開始，那種辛酸實在不足為外人道。

但隨著社會對職業運動員的支持愈來愈多，大機構也視運動員這些天賦為重要質素，我也鼓勵年輕人不要浪費自己的運動潛質。如果你有這方面的能力，就盡情去追夢吧，未來的日子必定會更好呢！

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au