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28/08/2024

減息在望，美股升勢停不了

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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妺們，7月中的時候，我在本欄寫過一篇題為《特朗普倘當選，美股繼續升？》的文章，本來接著想分析一下，特朗普倘當選，港股又是否有運行的。但由於奧運開幕了，大家的情緒都被奧運牽著走，而話題似乎比特朗普更貼地，所以，我就把特朗普暫時放在一旁。

 

　　如今巴黎奧運已經曲終人散，殘奧又未開幕（香港時間周四凌晨才開幕），所以，今日想和大家再談談特朗普和美股，以至港股的話題。

 

　　不過，這個多月來，美國政壇以至美股，都發生戲劇性變化。首先，特朗普的對手，已經由拜登換上賀錦麗。而且，更重要的是，特朗普的優勢隨著民主黨換人接戰而慢慢消失了。現在來說，特朗普能否再當選，似乎只是一半一半而已！

 

　　另一邊廂，美股也經歷了一次「來回地獄又折返人間」的大波動。8月初的時候，因為日本央行意外地加息0.15厘，觸發了日圓「套息交易」的拆倉潮，又適逢美國的經濟數據轉弱，令人憂慮美國經濟會硬著陸。

 

日本央行月初意外加息0.15厘，觸發了日圓套息交易的拆倉潮。(AP)

 

　　8月5日的黑色星期一，日股單日狂瀉4451點，或12.4%，以點數計是歷來最大跌幅。而美股道指當晚也急跌1033點，個別早前急升的科技股，跌幅就更大。

 

　　何謂套息交易？過去十多年，由於日圓利息超低，一些專業投資者的玩法就是借日圓（幾乎沒有成本），然後用來買其他投資產品，最簡單而又安全的，就是買美元賺息差。由於日圓持續疲弱，賺完利息，沽出美元買回日圓，隨時可以兼賺匯水，這就是真正的「財息兼收」了。

 

　　當然，部分也會買股票的，最直接了當的，當然是買日股，又或者美股。過去幾年，美股一直強勢，而日股也由去年起轉強，如果這樣做，更加會賺大錢呢！

 

　　但如果日圓開始加息，這種套息交易的風險就會增加，因此，當日央行突如其來加息0.15厘時，就觸動這些投資者的神經，於是，一窩蜂把這些連帶的交易拆倉，或平倉。

 

　　不過，拆倉潮很快就完結，買盤又重新入市，令到日股和美股不只收復了今次跌市的失地，美股更升破歷史高位（周二美股道指收盤升至41250點創歷史新高）。

 

市場一直指美股在大選年一定會造好，但到大選前一至兩個月，升勢就會告終。(AP)

 

　　在這段期間，美國經濟層面的最大變化是，美國聯儲局主席鮑威爾在上周五的Jackson Hole央行年會中明確表示，美國的貨幣政策終於到了轉變的時候，即是9月聯儲局議息時(17/9-18/9)，美國很大機會減息了。

 

　　我一向認為，美國經濟其實不是太差，公司業績也符合市場預期。如果今次減息是因為通脹受控，息口可以按部就班地回落，而不是因為經濟衰退，要大幅減息去刺激經濟，美股其實是可以持續升勢的。

 

　　當然，也有分析認為，聯儲局不是因為通脹受控而減息，而是因為政治原因，想幫助現任總統或執政黨勝選而減息，以刺激美股造好，營造良好的經濟環境。所以，一直以來有一種說法，就是大選年美股一定會造好，但到了大選前一兩個月，美股就會升到尾聲。

 

　　暫時來說，這種情況似乎仍未出現，但美股升，對港股又是否利好？萬一特朗普真的當選，港股又是否無運行？下次再續。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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