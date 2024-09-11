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11/09/2024

港股命運，不在於誰做美國總統

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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妺們，美國的總統選舉開始進入直路了。執筆時，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人，即前總統特朗普，正在進行首場選舉辯論，暫時未知兩人經過這場辯論後的最新民意方向。但在拜登退選、賀錦麗接棒後，特朗普是稍為被比下去的（有人形容這是賀錦麗的蜜月期），令到兩人的支持度拉近了。

 

　　本來，如果由現任總統拜登和特朗普競逐，拜登幾乎可以說是輸硬的，尤其是當特朗普遇襲之後。但如今換上一位年輕的女候選人，這場總統選戰又可能出現變數呢！

 

　　早前我和姊妹Sandy談到，從投資角度，如果特朗普再度當選，可能會利好美股。

 

　　事緣特朗普執政的4年(2017-2020)，因為他對商界友善，其中一點就是傾向減稅刺激經濟（儘管國家財赤繼續飆升），令到美股道指在這4年間升了五成半，納指更升了近1.4倍。

 

　　而拜登執政的3年多，雖然美股持續上升，但升幅不及特朗普執政時。截至目前為止，這段期間美股道指升了約三成三，而納指則升了三成二。因此，投資市場可能更渴望特朗普當選呢！

 

　　但港股又如何？對港人來說，大家對特朗普最深印象的政策，自然是對中國出口商品開徵關稅，以打擊中國的出口能力，從而保護美國的本土商品。從這個印象引伸出來，自然會想到，如果特朗普當選，港股就會無運行。

 

　　但其實，特朗普執政的4年，除了美股上升之外，港股也是上升的，恒生指數在這4年間大約升了兩成四。反之，拜登執政這3年多，恒生指數大跌了三成七，不但把特朗普執政期間的升幅抹掉，還跌凸了一大截呢！

 

恒指在拜登執政這3年多下瀉三成七，跌凸特朗普期間的升幅。(Shutterstock)

 

　　「為甚麼拜登執政這幾年，港股這麼不濟？難道他的政策也是特別針對中國和香港？」Sandy問。

 

　　「其實，美國的對華政策不會因為誰做總統而有很大分別。特朗普只不過是明刀明槍地針對中國，經常把這些事掛在嘴邊，才令人感到他特別針對中國；而拜登則是棉裏針，不會經常說要對付中國，但骨子裏卻持續打壓中國，尤其是科技的發展，這已經是不爭的事實。」

 

　　「照妳這樣說，如果從港股的角度，我們應該祈望特朗普當選？」

 

　　「應該這樣說，誰做美國總統，對港股的前景都沒有很大分別。港股這幾年持續疲弱，核心原因是內地經濟下滑，以及部分外資，尤其是美資的離場，而北水又無以為繼。」

 

　　「那麼，港股要怎樣才可以扭轉目前的局面呢？」Sandy搶著問。

 

　　「過去幾年，港股已經不跟美股走，反之，明顯受到內地經濟及股市走向驅動。因此，要港股扭轉命運，首先就要內地經濟重拾升軌，也要阿爺願意放水。」

 

　　「短期有機會出現這些情況嗎？」

 

　　「中短期來說未必呢，因為內地經濟也在整固當中，最快也要一兩年時間呢！」

 

　　作者電郵tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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