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25/09/2024

重溫她「身上的傷疤」

#女子愛財 #李慧詩 #何宛淇 #運動員 #奧運 #殘奧
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，看到今日文章的標題，妳會不會感到驚訝呢？不用擔心，我指的「傷疤」，不是指大家的投資，而是指牛下女車神李慧詩2022年出版的自傳——《身上的每道傷疤》而已。

 

　　今屆巴黎奧運和巴黎殘奧都相繼曲終人散，港隊在這兩個全球最大型的賽事表現優異，創造了不少歷史，包括在劍擊項目，張家朗能夠衛冕男子花劍的金牌，而游泳的何詩蓓，在兩屆賽事合共奪得四面奧運獎牌；另外，在今屆殘奧的硬地滾球比賽，港隊的何宛淇，個人在同一屆賽事中奪得兩面金牌（個人賽和雙人賽），都是值得港人驕傲呢！

 

何宛淇在管道助理員兼丈夫的協助下，在今屆殘奧硬地滾球項目奪兩金。（何宛淇fb圖片）

 

　　提起何宛淇，我個人對她佩服得五體投地，除了她是女性之外，她受到身體的限制著實不少，但仍然能夠在管道助理員兼丈夫的協助下，以精準的判斷，打出高水平的比賽，連番擊敗對手奪金。

 

　　港隊運動員的成就，令我不禁再拿起李慧詩的自傳《身上的每道傷疤》來看，感受作為一位世界級運動員的那種堅毅和不屈不撓的精神。雖然李慧詩沒有參加今屆奧運比賽（她在去年已經宣布退役），但我們仍然可以在電視台的奧運轉播中看到她的風采，因為她當上了主持。

 

《身上的每道傷疤》是李慧詩於2022年出版的自傳（網上圖片）

 

　　當我第一次看到這本書時已經很感興趣，因為作為運動員，受傷在所難免，而作為頂級的運動員，到底要忍受多少次傷患、身上留下多少傷疤，才可成就一面又一面的獎牌？大家都可以在這本書中找到答案。

 

　　我想再介紹一下這本書，共有五個章節，全部都用我們身體上的器官或部位命名，包括：手之倔強、腳之努力、軀幹之無奈、臉之勇氣和心之恐懼。我被這些標題感動了，不知不覺地再次墮進李慧詩的單車世界，一邊看的時候，一幕又一幕她比賽和得獎的畫面躍然紙上。

 

李慧詩比賽時十分拼搏，不時勇戰受傷。(AP)

 

　　我在本欄提過，我不是運動員的材料，唯一喜歡和較有水平的運動就只有單車，所以，看著這本講述單車運動員奮鬥的書，倍感親切和溫馨。

 

　　不過，即使妳不是運動員，也不太喜歡踩單車，但看李慧詩的自傳，也必定會很投入，因為她真的像一位鄰家女孩，向妳細訴自己的成長故事，不但有血，也有淚，更有怨，還有恨，總之是個由血淚編織的奮鬥故事。

 

　　即使妳不可能成為世界級運動員，但她的奮鬥故事，仍然可以感動每個香港人，因為她是土生土長的牛下女車神。

 

李慧詩在2012年倫敦奧運贏得銅牌，為香港隊史上第三面奧運獎牌。(AP)

 

　　這兩年間，我在單車運動中也算有一點成就呢：），因為今年初，我和丈夫、細妹，去了一趟單車環台之旅，由台北踩單車經台中、高雄、台東、花蓮、宜蘭，然後再回到台北，全長900公里，總共用了9日時間。連我自己都不敢想象，我可以無穿無爛地完成這次挑戰！

 

　　當然，如果不是有e-bike的協助，我也不知道是否能夠完成這趟旅程。但無論如何，經過這次環台單車之旅後，我買了一部摺車，只要時間和天氣許可，我都會以單車成為我的交通工具，去赴我的各種約會呢！看來，我還會在單車運動上取得更多成績呢，有機會再和姊妹們分享。

 

　　最後，我想再推薦大家去看李慧詩這本書，因為她的成就再一次證明，香港運動員真的不是垃圾。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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