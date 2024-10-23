大時代選股，「強者」至上

上日提到，中港股市又進入另一次大時代了。我的姊妹Louisa在今年4至5月的那次升市中，沽出了大部分持股，只剩下帳面虧損最多的兩三隻科技股。

當時，她覺得自己英明神武，因為不久之後，股市就反覆回落，到了上月下旬開始的升市，她就急不及待，把手上僅餘，也差不多返家鄉的幾隻「弱勢」科技股，包括美團(03690)、阿里巴巴(09988)和京東(09618)都沽掉了。誰不知，這次升市之中，該幾隻股票都跑贏大市。

她告訴我，她不是屬於「跌市無錢」的投資者，她還是有本錢的，只是沒有膽量再買而已！但當然，對大部分小投資者來說，只要市況好轉，不再一潭死水，投資者總是按捺不住要入市。Louisa也不例外，因為她馬上再問我，現在可以再入市嗎？如果入，應該買哪些？

「其實，要答妳的問題也不容易，大前提是妳要確認現在是甚麼市況？如果是牛市，那當然應該入市，但如果妳不認同這是牛市，甚至大牛市的話，那就不如忍手吧。」我告訴Louisa。

「明白的！我當然不是專家，主要看專家的分析，當然也包括妳的分析！」

「嗯，我絕對不是專家，我只是願意花較多時間去做功課而已！」我搶著為自己辯護。

「妳客氣了！妳有做功課，自然有發言權，而說話的份量也自然高一點呢！」

「唉，在投資路上，我只是較認真的一群而已！好了，言歸正傳，我的分析是，這次應該是新一輪的升市，而且，今次的升幅和升勢都應該比今年4至5月那次更大和更強！」

「我也認同的，那麼，正如妳早前所說，今次更不應趁高沽，而是趁低吸納。但可以考慮甚麼股票呢？」

大型科技股如美團受惠國策，升市時料可跑贏大市。(Shutterstock)

「當大牛市的時候，妳知道專業的基金經理會做甚麼事嗎？」

「不知道！是甚麼事？」

「就是將Beta值低的股票轉至Beta值高的股票！」

「Beta值？甚麼來的？」

「Beta值是用來衡量股票對大市的敏感度。如果大市上升10%，某股票升11%，這股票的Beta值就是1.1；如果某股票只升9%，她的Beta值就是0.9。專業的基金經理在牛市時會買入Beta值高於1的股票，就是為了跑贏大市；相反地，在熊市時，基金經理會買入Beta值低於1的股票，同樣希望跌幅小於大市！而港交所(00388)就屬於Beta值大於1的股票，即是說，當大市上升時，她的升幅會優於大市。」

「嗯，對呀，無論升市或跌市，只要成交大增，港交所都會受惠，這就解釋了早前港交所的強勢了！除了港交所之外，還有甚麼股票的Beta值高於1呢？」

「以今次的情況，當然是直接受惠於今次政策的股份了，最主要就是大型科技股、券商股、保險股，以至個別內需股呢！」

「科技股應該買騰訊(00700)？」

「如果是保守一點的投資者，我建議買騰訊便可！如果稍為進取的，可以買美團和小米(01810)呢！」

「那麼，券商股有推介嗎？」

「券商股可以留意中信證券(06030)！」

「對呀，中信證券在這段期間升得最快和最急！」

「如果妳不想花時間分析，其實也可以考慮指數ETFs，例如受惠於A股升勢的南方A50(02822)，以及反映科技股表現的南方恒生科技指數ETF(03033)。」





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