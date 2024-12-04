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04/12/2024

買醫保，讓自己多一個選擇

#理財智慧 #女子愛財 #公立醫院 #醫療保險 #私家醫院 #手術 #自願醫保
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，上日提到，我有一位親戚因為一些小病，最近入住過公立醫院，而且還要去政府醫院的日間手術中心做一個小手術，全程我都有參與，令我可以近距離體會公營醫療的最新情況。今次再和大家分享親戚到政府日間手術中心做手術的情況。

 

　　由於住院病人也沒有優先權預約即日到日間中心做手術，因此，我親戚「被迫」先出院。幸好，出院不久，病房主管已經打電話來通知，隔一天就可以去日間中心做手術，這也算不錯呢！

 

　　當日我親戚準時到達日間手術中心，那裏的護士人手似乎頗充裕，流水作業般很快就完成登記程序，然後安排一個座位給我親戚，等待醫生來做手術。

 

　　整個過程十分暢順，但最後仍然要等上個多小時才可以做手術，主要就是等醫生來。原來，替我親戚做手術的醫生，就是前一日的主診醫生。整個過程只需20分鐘左右，主要是局部麻醉，然後開一刀，切除血管瘤後便縫針，而且是最傳統的「實線」，即是要拆線那種。

 

　　我親戚告知，過程都很順利，而在醫院的日間手術中心做小手術，總給人有安全感，因為手術室就是我們在電影或電視劇看到的大型手術室一樣，有盞手術燈照著的。而過程中只有打麻醉針時感覺有點痛，其餘時間都只知道醫生在進行切割或縫線。

 

私家醫院的收費近年大幅上升，若無買醫療保險，不是每個人都能負擔到。(Shutterstock)

 

　　但最值得一提的是，親戚告訴我，他在手術室時感到有點凍，護士拿了一張氈給他，想不到，該氈是有「溫度」的，好像經過加熱一樣，蓋上去馬上驅走了寒氣。真想不到，政府醫院也有這麼體貼的服務。

 

　　手術完成後，只需再等一會，完成覆診和拆線的預約後便可以離開。我的感受是，政府醫院的運作確實完全上軌道，真的是流水作業，部分護士是十分資深的，也算親切。

 

　　當然，期間也遇到不少實習生，他們也算投入。我的觀察是，在護士方面，青黃不接的情況並不明顯，因為仍可見到一些40歲前後的護士，她/他們經驗豐富，而且仍有衝勁。

 

　　這次我親戚本來是想去私家醫院處理他的血管瘤，誰不知，私家醫院轉介他去政府醫院做手術。整個過程也算順利和流暢，最後還安排了一個月後的覆診，主要是跟進切除血管瘤之後的化驗報告，這個個案才正式終止。期間我親戚也去了政府診所洗傷口，過程也算順暢，因為現在可以用HA Go手機應用程式預先登記，那就不用等太長時間！

 

　　如果大家有經歷過公立醫院的服務，應該同意我以下的總結：只要你是大病或嚴重受傷，政府醫院是會馬上給你治療；但如果只是一些慢性病或輕症，那就不要靠政府了。不過，私家醫院的收費近年大幅上升，如果沒有醫療保險，也不是每個人都能負擔到。

 

　　因此，買份醫療保險，尤其是可以扣稅的自願醫保，是可以補足你在公營醫療下，不能得到的「優先」服務呢！或者說，這樣才能多一個選擇呢！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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