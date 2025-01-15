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15/01/2025

一生之計在於財策

#理財 #女子愛財 #財務規劃 #理財智慧
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，本文上線的日子是龍年的12月16日（農曆），兩個星期後的星期三，就是蛇年的大年初一。由於當日是假期，所以，今日先和大家拜個早年，祝願大家未來一年活得更精彩，也像蛇一樣靈巧。

 

　　有人形容，人生的誘惑，在乎填補未知的空白。因此，每年這個時候，傳媒都會鋪天蓋地找來各門各派的堪輿學家，為不同生肖的朋友，預測一下當年的運程。

 

　　有些姊妹本著「寧可信其有，不可信其無」的心態，或多或少會按照這些「專家」的指引去布置自己的家居，甚至連門窗、地毯等要用上甚麼顏色，也會參考「專家」們的意見。

 

　　這也難怪，對於未知的命運，我們總希望有點預知能力，讓自己可以控制局面。早前我和一位姊妹閒談，她告訴我，她是一個很有計劃，兼未雨綢繆的人，奈何丈夫卻是個隨心所欲的人，結婚前這樣叫做浪漫，但結婚是「柴米油鹽醬醋茶」的日子呢！丈夫這種生活態度，有時也會令她感到焦慮。因此，她惟有努力做好本分。

 

 做好財務策劃，可令妳面對將來時有更多選擇。(Shutterstock)

 

　　最近我重溫了一本頗實用的個人財務策劃工具書，名字叫《Ernst & Young’s Personal Financial Planning Guide》，由Ernst & Young幾位資深財務策劃主管聯合撰寫。該書的副題是「掌控你的將來，開啟通往財務健全之門」。

 

　　書中的引言就指出，為甚麼我們要做財務策劃？原來，它可以增加我們達成各種財務目標的機會。根據他們的調查，特別是那些中產以上的人士，有財務規劃的，儲起的錢原來是沒有規劃的兩倍！

 

　　此外，該書指出，理財策劃的好處在於它迫使妳正視自己的理財目標和優先次序，然後才可以量化妳分配財政資源的決定，它可以讓妳知道每月的錢究竟花在哪裏。

 

　　正如我剛才提到的那位姊妹，她雖然十分慳家，但原來一直沒有計算過，自己每月的花費有多少，只知道每月剩下來的錢就儲起來，她對自己的財政狀況其實是不甚了了的。

 

　　書中又指出，財務策劃可以令妳面對將來時有更多選擇，無論妳面對就業、結婚、置業、養家、創業、安排教育基金、離婚、喪偶等等的人生階段，都可以透過規劃更好地處理。

 

　　我可以告訴大家，每年我都希望做一件過去未做過的事，作為對自己的一種挑戰，今年我想和朋友去一次外地攀山，現在正在計劃中。

 

　　姊妹們，如果妳從來未做過財務規劃，不妨以此作為今年自我挑戰的目標。無論妳是透過書本資訊、研討會及講座，又或者找財務顧問協助，去完成妳的規劃也是可以的。

 

　　一年之計在於春，但一生之「計」在於財務計劃呢！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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