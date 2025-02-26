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26/02/2025

電信股受惠於DeepSeek賦能

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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　去年底，國產人工智能(AI)大模型DeepSeek（中文一般譯做「深度求索」）橫空出世，震撼整個科技界，也大大提升了中資股，尤其是科技相關股票的價值，間接觸發了近期的科技股熱潮。我估計，這個熱潮還會持續一段時間。

 

　　我在上日的專欄中邀請DeepSeek替各位姊妹分析和推介一些DeepSeek受惠股，結果它似模似樣地寫了一大篇股評，也分析和推介了一些股票。

 

　　我的姊妹Lucy看過之後WhatsApp我，問我為甚麼DeepSeek只推介騰訊(00700)，而沒有選近期最搶手的阿里巴巴(09988)。

 

　　Lucy前一兩年已經減少入市，因為她在投資方面頭頭碰著黑，令她心灰意冷，所以已經很少和我談股票。但正如大部分小投資者一樣，當大市轉好，大部分股票都上升時，她又會重新入市。

 

　　「妳叫AI揀股，不如自己揀啦！我總覺得，AI只會給妳一些很大路的股票，即是不用AI說妳都知的股票，講了等於無講。」Lucy好像對DeepSeek不以為然。

 

AI發展迅速，除了科技股得益，電信股也能藉此提升服務質素。(Shutterstock)

 

　　「但從另一個角度看，它確實給了我們一個不錯的分析框架，也值得參考嘛！」我回應說。

 

　　「這個我不能否認，但我很奇怪，為甚麼阿里股價那麼強，DeepSeek都沒有推介？難道它沒有更新她最近的業績？又或者，它不知道馬雲也有出席習主席接見民企創辦人和管理層的會議？更甚的是，它不知道阿里最新的業績是優於預期？」Lucy以不以為然的口吻說。

 

　　「小姐，妳這樣針對DeepSeek似乎不太公道，有強AI所難之嫌呢！我問DeepSeek的時候，阿里還未出業績，DeepSeek只是AI，不是神仙，它不知道阿里的業績也是合理嘛！」我替DeepSeek說好話。

 

　　「但如果它是利害的AI，也應該估到阿里的業績已經有改善吧！這個不說了，其實，阿里也是一隻超級的科技平台股，我看管理層的預告，未來還會投入大量資金發展雲業務和AI基礎設施，我認為，阿里未來的上升空間比騰訊更大呢！」原來Lucy已經有了自己的看法。

 

　　「嗯，原來妳也有跟進阿里的業績和展望，不錯呢，有進步！」我嘗試讚賞一下Lucy。

 

　　「人會進步，等於AI也會進步嘛！其實，妳自己有甚麼心水？」Lucy的心情似乎很好，和我開玩笑，也不忘問我貼士。

 

　　「騰訊和阿里我都喜歡，因為DeepSeek的出現，等於賦能那些科技股，規模愈大、能力愈強的公司應該愈受惠。騰訊和阿里應該是最好的兩隻，而這兩隻股票較適合進取的投資者。但除此之外，也不要忘記三大電信股。近幾年，隨著科技不斷進步，4G之後有5G，5G之後又到6G，現在還出現了AI的賦能，進一步提升服務質素，電信股應該持續受惠。如果是保守一點的投資者，其實買三大電信股也不錯呢！又或者，只集中買中移動(00941)也可以，因為中移動的息率較高，等於有一個不錯的安全網！」

 

　　「嗯，這也是的，但我應該算是較進取的投資者，我還是買阿里算了。」Lucy不忘給我一個開心笑臉的表情符號，看來她在阿里身上已經賺了不少。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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