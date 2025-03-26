我命由我不由天，全憑「平安三寶」

姊妹們，近期有套賣座電影叫《哪吒2之魔童鬧海》，當中有句名言，叫「我命由我不由天」。我認為，如果大家做齊「平安三寶」，就真的可以做到「我命由我不由天」了。

上日已經介紹過「平安三寶」的第一寶，即遺囑。今日再和大家分享另外兩寶，分別是持久授權書和預設醫療指示。

先說持久授權書。姊妹們，我不知道妳家的財政是怎樣安排的，是不是所有財政都集中一人負責？另一人可否動用妳或妳丈夫的錢？

如果妳的答案是「是」和「不可以」的話，持久授權書就十分重要了，因為近年腦退化和中風等嚴重疾病愈趨普遍，也愈趨年輕化，萬一自己突然或漸漸地失去精神行為能力，妳和妳的家人還可以應付家庭的開支嗎？

在現行法律制度下，香港已有一個機制去保護一些沒有行為能力的成年人，包括弱智人士、精神病患者，或者患上老人癡呆的人士，由監護委員會負責，這個組織隸屬香港的司法機構之下。

萬一某人失去行為能力，不能處理自己的財政，他/她的家屬，又或者協助他/她的社工（每間政府醫院都有駐院社工）和註冊醫生，都可以替他/她向監護委員會申請，由一位監護人代他/她處理財政。

在清醒時預先安排好，可免卻家人在自己生死關頭時作出沉重決定。(Shutterstock)

這個監護委員會委任的監護人，可以替他/她處理每月20000元或以下的財政。如果超出這個上限，或者他/她想這個監護人替他/她處理例如收租、樓宇買賣、收股息或其他投資事情，就要向高等法院申請委任一名「產業受託監管人」，手續和時間都會比向監護委員會申請繁複一點。

但有一點要注意，在你/妳申請的一刻，準確來說，是有人替你/妳申請的一刻，你/妳的申請人必須同時遞交兩份註冊醫生的醫療報告（一份是專科醫生的），證實你/妳已經失去行為能力。

不過，如果大家想趁健康時預先安排好這些事，就要安排我上面所說的持久授權書，委任一位或多位親友，出任你/妳的監護人，當你/妳確認失去行為能力時，他/她拿著這份授權書去法庭登記，生效之後就可以代妳去銀行提款，用來支付妳的醫藥費，或家庭的生活費。

談過持久授權書之後，接下來就是預設醫療指示。

當我們年紀大了，百病叢生，甚至去到一個不可逆轉的地步時，到底應否使用一些維生設施，勉強維持生命呢？有時候，在醫院看到一些老人家被插胃喉之餘，還要被綁雙手，完全失去做人應有的尊嚴時，實在情何以堪？

姊妹們，如果妳想妳的命是由妳不由天，就要在自己清醒時給指示，才可避免家人在自己生死關頭時，要作出這樣沉重的決定，也可免卻家人日後的內疚感。

去年底，立法會正式通過了《維持生命治療的預作決定條例》，即俗稱「預設醫療指示」。根據該法例，萬一出現以下三種情況，即罹患末期疾病、持續處於植物人狀態，以及患上晚期不可逆壽命受限疾病，又無精神行為能力就維持生命治療作出決定時，預先確定不要為我施行任何只為了維持我生命的治療。

但要留意，預設醫療指示只限於在特定情況下不接受某種治療，而不能要求別人直接終止你/妳的生命，包括安樂死（香港是不合法的）。

我認為，這條法例可以真正體現醫者父母心的人文關懷，以及尊重法治的精神。首先是尊重病者的意願，減少重複救治所產生的痛苦；其次是從法律上保障病者、家屬及救護人員等持份者的法律權益。

姊妹們，我已經簡介過「平安孖寶」的內容了，下次再和大家分享我的經驗，以及大家要注意的地方。

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au