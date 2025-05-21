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21/05/2025

妳遇到「再投資風險」嗎？

#理財 #女子愛財 #再投資風險 #定期存款 #定存利息 #同業拆息
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

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　　前幾天和一位姊妹碰面，大家由定期存款息率談起，最後談到投資學上一個詞語，叫「再投資風險」(Reinvestment Risk)，我覺得頗有趣，想和姊妹們分享一下。

 

　　「這兩天我的港元定期存款到期了，想在網上續造，發現3個月的定存利息已經跌至2厘！3個月前我續期時還有3.45厘呢！我也不是造太少，也有200萬呢！」我的姊妹Salena說。

 

　　「啊，妳果然是富婆，光是港元定期都有200萬，可想而知，妳的身家是多雄厚了！」我半開玩笑地說。

 

　　「不要取笑我了，我也算富婆的話，香港地就有過百萬富婆了。」Salena也笑著說。

 

　　「哈哈，妳遇到Reinvestment Risk了！」

 

定期存款利息會因銀行「水浸」而下降 (Shutterstock)

 

　　「Reinvestment Risk？即是再投資風險？我只聽過投資有風險，再投資也算風險？我沒有讀過經濟或投資學，可否詳細解釋一下？」

 

　　「當然可以！投資要面對風險，妳應該聽過，也十分明白了吧！」

 

　　「是的，但定期存款應該沒有風險吧，只要銀行不執笠，我的本金一定可以取回，也必定可以賺到利息！」

 

　　「妳從這一個角度看是對的，但另一邊廂，就可能面對我剛才所說的Reinvestment Risk了。因為3個月前妳造這份定期時，未必預計到3個月後的利息變化！今次就是最好例子，3個月前妳造定期還有3.45厘的利息，但3個月後由於有資金湧港，銀行『水浸』，同業拆息大跌，即是銀行不用再吸存款，所以大幅降低存款息率！我想問妳，如果可以重新來過，現在『回帶』到3個月前，妳會造6個月的定期嗎？假設當時3個月和6個月的定期息都是3.45厘！」

 

　　「嗯，如果早知3個月後的利息這麼低，而兩者的息率又是一樣的話，那當然是造6個月定期啦！」

 

　　「哈哈，這確實是很理性的選擇，但我想問，為甚麼當時妳不造6個月，而只造3個月呢！」

 

　　「主要是不想綁住啲錢太耐囉！」

 

　　「Bingo，這就是權衡資金流動性和回報之間的選擇了。」

 

　　「嗯，原來這就是所謂的『再投資風險』，但這個風險的意義好像不太大呢，如果只是應用在3個月還是半年的定期存款利息。」

 

　　「啊，不是的，如果作為我們的退休規劃，這個『再投資風險』就頗重要了。」

 

　　「是嗎？願聞其詳！」（待續）

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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