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18/06/2025

防電騙，拒接陌生來電

#理財 #女子愛財 #電騙 #電郵 #網上銀行 #電話騙案 #中電
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，大約一個多月前，我在本欄寫過一篇題為《電騙個案親體驗》的文章，事緣早前我也差點成為電騙的苦主，現在回想也抹一把汗。但其實，這些騙案仍然無日無之。

 

　　最近我老公也差點墮入騙案的圈套。事緣他剛用轉數快交了電費，兩日之後，他就收到一個電郵，是由中電發出的，標題是「付款失敗，請即確認資料以避免服務中斷」。

 

　　內容則說：「你最近的電費付款因為未能通過安全身份驗證程序而未能完成」，為免電力服務中斷，要確認帳單資料，並用3D安全驗證完成付款。下面有條連結，著他「點擊下方按鈕以安全地更新並確認您的資料」（見下圖）。

 

 

　　幸好我老公也算冷靜，不是第一時間點擊按鈕，而是查看當日的交易到底有沒有完成，結果看到該項交易已轉帳了，銀行沒有任何通知或退款，故馬上心生疑惑。

 

　　靜下來之後，他再查看寄件人的電郵地址，原來是info@lordreading.org，和中電完全沒關係，那就可以肯定，這是一個騙案了。

 

　　但問題是，他確實在兩日前經網上銀行的轉數快服務繳交電費，即是說，這個騙子不是無緣無故發出這個電郵的。這是否在說，在轉數快繳費的過程中，有騙子在旁邊「偷看」？我不禁問，那麼，日後我們經網上銀行進行交易或繳交任何費用時，到底是否安全呢？

 

　　希望有關當局真的要向公眾說明一下，否則，我們以後怎敢在網上銀行進行任何交易呢？我估計，這類騙案的成功率不會太低，因為受騙對象真的有付費這回事，這是會令個人的防範意識降低了的。

 

　　我同意，這類電騙和直接騙錢有點分別，騙徒的目的可能是想入侵你的電話名錄、WhatsApp或其他社交媒體的戶口，但最後會演變成甚麼「災難」，也是未可知的，後果也是可大可小的。

 

　　因此，無論如何，正如我在上日文章中的建議，我建議所有人，不只是長者，都應該不接聽任何陌生來電。而全社會也應該有這個共識，那就是，如果你是打給一個陌生人，即你不在致電對象的電話簿名錄中，那麼，對方是不會接聽的，而你要做的就是留低口訊，道明來意，讓對方再回電。只有這樣，全世界才可以避免電話騙案的發生。

 

以上是其他騙人的短訊

 

　　至於上文所說的短訊、電郵和WhatsApp，全人類都要養成不作即時回應，而是停一停，想一想，或和家人分析和商量一下才回應，這才可以避免自己受騙呢！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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