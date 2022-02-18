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18/02/2022

安聯的「三合一」派息基金

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，安聯收益及增長基金是近年基金零售市場最紅的一隻基金，她現時的派息率大約7厘，以今時今日的低息環境來說，這個息率水平已算相當吸引。

 

　　正如我所說，作為一隻及格的派息基金，派息之餘，基金價格穩定才更重要，因為賺了息卻蝕了本，有可能會得不償失。但該基金歷年的表現相當穩定，令投資者在賺息之餘，又可以保住本金。

 

　　那麼，到底這隻基金是買甚麼地區或類型的資產？為甚麼可以派高息之餘，價格又守得那麼好？

 

　　簡單一句，她是買美國市場的。一聽到我這樣說，大家會否有點擔心呢？！我相信，大家擔心，是因為過去幾年，美股已經升了很多，現在買可能會有點驚！

 

　　但我想先交代一下她的投資項目，稍後再評論她的風險。

 

　　該基金的名字包括「收益」和「增長」。一般來說，以增長為目標的基金，大部分都是買股票的，即是博股價升；而以「收益」為目標的基金，則大部分都是買債券，主要是想賺利息。這隻基金的名字包括「收益」和「增長」，明顯是一隻股債混合的基金，即是想有穩定現金流之餘，也想有資產升值！

 

　　正如上文所說，該基金的投資地區主要是美國，而她所買的債券和股票，都是美國企業。我會這樣形容，該基金是一隻「三合一」的基金，因為她有三分一資產是買股票的；另外三分一買美國的企業債，最後三分一就是買美國企業的可換股債券。企業債大家可能聽得多，但可換股債券或許較陌生，我想解說一下

 

(iStock)

 

　　可換股債券的意思是，這張債券除了是債券，可以定期收到利息之外，債券持有人還有機會行使這張債券，即是將這筆債轉換成股票，令持有人由債主變成股東。

 

　　買入可換股債券，屬進可攻退可守的選項，因為既有債券的穩定收益，又不用擔心股價下跌，因為萬一股價不似預期，便只收息不行使。但如果該股票升逾行使價，便可以賺息之餘，行使換股權利，換股之後在市場沽出，賺取市價和換股價的差額。當然，有這個著數的話，一般來說，可換股債券的票面息率會低於一般的債券。

 

　　安聯的收益及增長基金就是這麼一個平衡的組合，三分一是可升可跌的股票，三分一是以收高息為主的企業債，最後三分一是進可攻退可守的可換股債券。

 

　　我可以告訴大家，該基金其中一個成功投資是買入Tesla的可換股債券。大家聽到我這樣說，會不會馬上柴台？因為買入Tesla的股票才賺得多呢！

 

　　我當然明白，但大家是否知道，Tesla的股價也不是一帆風順的，如果直接買入Tesla的股票，風險其實十分高，買入Tesla的可換股債券就不同，幾乎是在無風險的情況，賺取比債券更高的回報。

 

　　至於股票方面，該基金主力買大型科技股，而且主要集中資訊科技股，例如蘋果、Alphabet和Amazon等等！不難想像，這類大型科技股近年的表現十分出色，為安聯這隻基金中的股票部分貢獻不少。

 

　　但問題是，未來又如何？現價才買，風險又如何呢？下次再續。
　

 

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