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17/03/2023

買傳統科技股基金，分享AI成果

#科技股 #科技股基金 #AI #人工智能
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　早前我提到，人稱女股神或木頭姐的Catherine Wood，她創立的ARK Investment（下稱方舟投資），旗下幾隻ETFsExchange Traded Funds）都是打正旗號買「顛覆性創新」的科技股，但她專門發掘一些中小型科技公司。

 

　　當資金湧去這些未為人發現的科技公司時，她的科技股ETFs自然受惠，但當科技股稍為退潮時，尤其是過去一年因為美國大幅加息，令到科技股的估值大幅縮水，這些ETFs的價格也大幅回落。

 

　　早前我指出過，從投資角度，買Catherine WoodETFs，某程度等於買一隻二三線的科技股，風險其實很高。但我絕對同意，科技創新確實是一個大潮流，誰也不可以逆轉。即是說，長遠來說，投資科技股絕對有可為。

 

　　但買個別的科技股，一來自己未必認識，二來也不知何時買入是最好。但如果買Catherine Wood的科技股ETFs，雖然已經有不同主題，又是一籃子的股票，某程度上已經分散了風險，但出來的結果卻跟自己博一隻科技股無異，又確實令人失望。

 

istock

 

　　因此，我自己總結的經驗是，我們應該選一些傳統的科技股基金，因為這類基金買的，主要是大型科技股，例如微軟、蘋果、AmazonMetaGoogle（即Alphabet）或其他科技相關的股票。這些公司都已經發展成熟，並且有盈利，而財政又十分完善，足以支付大量研發資金，以及應付市場各種挑戰。

 

　　更重要的是，這些公司仍然積極進取，緊貼科技潮流。我舉個例子，近期大熱的人工智能ChatGPT，其實不但Open AI這些獨立的公司去開發，大型科技公司包括微軟和Google等也投入大量資源去搶佔市場。

 

　　內地方面，除了百度-SW（09888）打正旗號以人工智能作定位外，騰訊（00700）和阿里巴巴-SW（09988）又何嘗不是積極投入？

 

　　但科技公司也不是每間都成功，又或者每個項目都成功，因此，透過這類基金去分散風險，以及分享未來的科技成果或今次的AI成果，我認為是一個不俗的投資方案。

 

　　操作上，最好還是用月供形式，即是以平均成本法去投資這類科技股基金，我相信，長遠絕對有可為。至於有哪些基金可供選擇？下次再續。

 

 

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