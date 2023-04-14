  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
基金債券攻略
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現教材攻略。學得要精

14/04/2023

五大科技股基金推介

#科技股 #科技股基金
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　前一次提到，要分享科技成果，例如最近熱爆的ChatGPT，當然是識OpenAI於微時，但說實在，我們又不是科技專家，也不是科技股的分析員，何來這個知識去識OpenAI於微時呢？！

 

　　如果揀錯了，隨時一鋪清袋！就算識，又㨂中了，也未必能把握入市和出市的時機。因此，我的結論是，最好透過科技股基金去分享這個成果，因為科技股基金會買入一籃子的科技股，是風險與回報的最好平衡。

 

　　在此先補充一下。幾年前科技股熱潮時，女股神Catherine Wood冒起，她以「顛覆性創新」為主題，成立了幾隻科技股的ETF，初期的表現十分亮麗，但卻經不起科技股的退潮，股價跌起來，根本就不像一隻基金，而是一隻二三線科技股。因此，除非你是木頭姐的鐵粉，否則，我勸你還是去找一些有長期成績的傳統科技股基金就算了。

 

　　還有的是，雖然在科技股的大潮中，已經衍生出人工智能基金、網絡安全，以至機械人科技基金，又或數碼科技基金等細分的基金（等於木頭姐那些不同主題的科技基金），但實際上，這類公司的數目仍不多，根本不足以成為一個獨立的基金。就算有，質素也會很參差。

 

　　因此，我最後的結論還是建議買最傳統，以及最大型的科技股基金。論到傳統基金公司推出的科技股基金，熱潮當然是從2000年科網股熱潮前後開始。所以，幾隻規模較大，也由大型基金公司推出的科技股基金，也是這段時間成立的。換句話說，主要的科技股基金都有逾20年歷史。

 

　　但值得一提的是，正因為2000年科網泡沫爆破，在此之前成立的科技股基金，也必然受到很大衝擊，因此，以成立至今計的升幅計，幾隻主流的科技股基金都不算亮麗。

 

（istock）

 

　　在此，我想推介大家留意以下幾隻科技股基金，包括貝萊德世界科技基金、駿利亨德森環球科技基金、JPM美國科技基金、富達環球科技基金，以及富蘭克林科技基金。

 

　　這5隻基金當中，最早成立的是貝萊德世界科技基金，她是1995年成立的，最遲成立的是富蘭克林科技基金，剛好於2000年成立，即是成立不久就碰正科網股泡沫爆破，也因此，她的成立至今（至今年2月底）升幅只有196%，是我推介的5隻基金中最少的一隻。

 

　　說到這裡，我想指出一點，其實，在這些大型科技股基金中，她們的十大持股其實都相近，來來去去不是蘋果，就是微軟，又或者Google（現稱Alphabet），而近幾年可能多了一隻英偉達（Nvidia）。不過，即使如此，基金經理在其他選股方面，又或者在十大持股之中的增減（出入市），也可以顯示出她們的功力，詳情留待下次再跟大家分享。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#科技股 #科技股基金

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk