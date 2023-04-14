前一次提到，要分享科技成果，例如最近熱爆的ChatGPT，當然是識OpenAI於微時，但說實在，我們又不是科技專家，也不是科技股的分析員，何來這個知識去識OpenAI於微時呢？！

如果揀錯了，隨時一鋪清袋！就算識，又㨂中了，也未必能把握入市和出市的時機。因此，我的結論是，最好透過科技股基金去分享這個成果，因為科技股基金會買入一籃子的科技股，是風險與回報的最好平衡。

在此先補充一下。幾年前科技股熱潮時，女股神Catherine Wood冒起，她以「顛覆性創新」為主題，成立了幾隻科技股的ETF，初期的表現十分亮麗，但卻經不起科技股的退潮，股價跌起來，根本就不像一隻基金，而是一隻二三線科技股。因此，除非你是木頭姐的鐵粉，否則，我勸你還是去找一些有長期成績的傳統科技股基金就算了。

還有的是，雖然在科技股的大潮中，已經衍生出人工智能基金、網絡安全，以至機械人科技基金，又或數碼科技基金等細分的基金（等於木頭姐那些不同主題的科技基金），但實際上，這類公司的數目仍不多，根本不足以成為一個獨立的基金。就算有，質素也會很參差。

因此，我最後的結論還是建議買最傳統，以及最大型的科技股基金。論到傳統基金公司推出的科技股基金，熱潮當然是從2000年科網股熱潮前後開始。所以，幾隻規模較大，也由大型基金公司推出的科技股基金，也是這段時間成立的。換句話說，主要的科技股基金都有逾20年歷史。

但值得一提的是，正因為2000年科網泡沫爆破，在此之前成立的科技股基金，也必然受到很大衝擊，因此，以成立至今計的升幅計，幾隻主流的科技股基金都不算亮麗。

（istock）

在此，我想推介大家留意以下幾隻科技股基金，包括貝萊德世界科技基金、駿利亨德森環球科技基金、JPM美國科技基金、富達環球科技基金，以及富蘭克林科技基金。

這5隻基金當中，最早成立的是貝萊德世界科技基金，她是1995年成立的，最遲成立的是富蘭克林科技基金，剛好於2000年成立，即是成立不久就碰正科網股泡沫爆破，也因此，她的成立至今（至今年2月底）升幅只有196%，是我推介的5隻基金中最少的一隻。

說到這裡，我想指出一點，其實，在這些大型科技股基金中，她們的十大持股其實都相近，來來去去不是蘋果，就是微軟，又或者Google（現稱Alphabet），而近幾年可能多了一隻英偉達（Nvidia）。不過，即使如此，基金經理在其他選股方面，又或者在十大持股之中的增減（出入市），也可以顯示出她們的功力，詳情留待下次再跟大家分享。