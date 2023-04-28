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28/04/2023

駿利亨德森科技基金長線回報佳

#人工智能 #科技股基金 #騰訊 #阿里巴巴
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　連續兩次提到，未來十多年，必定是科技主導這個世界，當中的人工智能(Artifical Intelligence)可以去到幾盡，現在仍然難以預測。但幾乎可以肯定的是，人類未來的生活必定會有翻天覆地的變化。

 

　但作為小投資者，到底怎樣可以冒最低風險，賺取最大的科技紅利？我自己認為，最好還是透過科技股基金，而且，我偏好主動揀股的基金，而非科技股的ETFs(交易所買賣基金)，因為科技日新月異，變化迅速，只有主動選股的基金才能更快回應市場變化。

 

(iStock)

 

　　上次我推介了5隻主動選股的科技股基金給大家參考，包括貝萊德世界科技基金、駿利亨德森環球科技基金、JPM美國科技基金、富達環球科技基金，以及富蘭克林科技基金。

 

　　今次我想集中分析一下駿利亨德森的科技股基金，這隻基金是該5隻科技股基金中，基金規模最細的一隻，只有大約27億美元(5隻中最大的貝萊德世界科技基金，基金資產接近150億美元)，但她卻是該5隻基金中，長綫表現最好的一隻。

 

　　該基金1996年成立，歷史僅少貝萊德世界科技基金一年，但她的累積回報高達1236%(截至2023年2月底止)，貝萊德世界科技基金只增長444%，也大幅拋離其他幾隻科技基金。

 

　　上次我提過，這些大型科技股基金大多都會持有最大的幾隻龍頭科技股，分別只是比重和時機(Timing)。買賣時機對於科技股來說十分重要，因為能夠把握一次升浪，就能為基金帶來豐厚回報。

 

　　以Alphabet，蘋果、Meta Platforms(前稱Facebook)、Amazon、Tesla和英偉達(Nvidia)等科技股來說，她們的股價也不是長升長有，當中有一些大升的時候，但同時也會有低潮，近一年的情況更嚴重，最明顯莫過於Meta Platforms和Tesla等等，如果能夠識這些股票於微時，才可累積豐厚回報，更重要是在適當時候「落車」或減持。

 

　　在我跟進的這幾隻科技股基金中，我認為，這隻駿利亨德森的科技股基金，在捕捉科技股的升勢方面是不錯的，這就解釋了為甚麼她是一眾科技股基金中，長線回報最高的一隻。

 

　　該基金集中幾個科技主題來選股，包括支付數碼化、互聯網轉型、過程自動化、下一代資訊科技基建和人工智能。值得一提的是，該基金是眾多科技股基金中，較看好中資的科技股，在最新的十大持股資料中，又再見到騰訊(00700)和阿里巴巴(09988)的影子了(去年是減持了，但也保留少量阿里巴巴)，且看今次基金經理的眼光如何了！
　

 

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