10年期債息是分水嶺

上日提到，正常的孳息曲線(Yield Curve)應該是從左至右彎彎地向上的！但如果是「債息倒掛」，就代表長年期的債息，比短年期的債息還要低，圖表上就好像「倒掛」了。

而出現債息倒掛的原因，可能是投資者擔心經濟已經轉弱，未來不但不會再加息，還可能減息，因此偷步沽短債，買長債避險；又或沽股票買債券，以鎖定相對較高的回報。

但有趣的是，最近的美國債息趨向，不止倒掛那麼簡單，甚至可以形容為極端反常。上次我已經指出，現在的形態是由左至右緩緩向下，而不是由左至右緩緩向上。過去兩個星期，雖然美國債息整體有少許回落，但總的形態仍然是由左至右緩緩向下。

現在孳息曲線的形態是由左至右緩緩向下，而不是由左至右緩緩向上。(Shutterstock)

傳統經濟理論告訴我們，債息倒掛是預示經濟有衰退風險。但這次不是真正的倒掛，因為短債的孳息率是完全高於長債，年期愈短，債息愈高，這可能連經濟學也解釋不了的情況呢！

因為美國接連「暴力加息」之後，通脹終於回落，但仍未到聯儲局的2%目標，但另一邊廂，經濟增長也不致太受加息所壓抑，就業市場仍然活躍。我認為，經濟學家可能要再就這種現象多做研究了。

回說另一個大家應該要知的債券知識，或者準確來說是美債的知識，那就是10年期債息的意義。

原來，以美國的債券年期來說，10年剛好是長短期債券的分水嶺，因為短年期的債券，某程度是現金，對利率反應不太敏感；而10年以上的債券，又對利率過度敏感。10年期的債券，剛好反映投資者對經濟前景的看法。

現時美國的10年期債息，以及10年期以下的債息，都處於5厘之上，10年期以上的債息則處於5厘之下，真的好像一個分水嶺！

以傳統經濟學的分析，應該是市場預期，短期美國未必會太快減息，即是高息環境仍會維持一段時間，但經濟仍有衰退之虞，所以，可見的將來仍是要減息的。

不過，這是否真的可以用來預測美國經濟的變化也說不清，因為經過疫情之後，這個世界真的變了，變得難以再用過去的一套去解釋今時的現象了。