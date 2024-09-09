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09/09/2024

讓基金經理替你把關

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上次提到，8月初的時候，環球股市經歷了一次劇烈震盪，我身邊有些反應敏捷的朋友，尤其是以短炒為主的，馬上把手上的股票沽出，以迴避風險，進取者就等調整之後在低位買平貨，但想不到的是，股市幾日之後就大幅反彈。現在回看，按兵不動可能更好呢！
　
　　而保守者大多暫時持有現金，再觀望市況發展，又或者正如上日文章中我提到的朋友Clara一樣，把資金轉去買環球債券基金，以迎接今次減息周期。
　
　　其實，當日Clara也問了我一個問題，這是涉及買股票和買基金的分別，我想再和大家分享一下。
　
　　「嗯，我有朋友主要是買基金的，面對當前的不明朗因素，又是否適宜沽清手上的基金，再等機會呢？」Clara問我。
　
　　「妳這個問題要從幾個角度去分析和判斷。首先，最重要的是，他買的是甚麼類型的基金？如果本身已經是買低風險基金，尤其是債券基金，正如我剛才所說，現在是利好這類基金的時機，我們似乎不應該沽出呢！」
　
　　「如果他持有的是股票基金又如何？」
　
　　「如果是股票基金，也要看是地區性的基金，還是行業基金！整體來說，行業基金的風險較高，因為萬一該行業出現問題，基金經理是無險可守的，最多只能酌量減持股票，轉揸現金（基金經理受持有現金比例的限制）；但如果是地區性或環球股票基金，風險會低一些，因為基金經理仍然有機會換馬，甚至趁低吸納。」

 

若你買的是地區性或環球股票基金，基金經理會因應市況為你調整組合。(Shutterstock)

　
　　「你的意思是？」
　
　　「我的意思是，既然是買基金，我們應該將投資決定交由基金經理負責，自己不必判斷後市升跌。買股票的話，自己就是基金經理，所以，自己就要作出投資決定。」
　
　　「同意！」
　
　　「我想問問妳，除了剛才所說，買基金有基金經理替妳作投資決定外，妳還知道買基金和買股票的其他分別嗎？」
　
　　「嗯，最大分別是，基金是一籃子的股票或債券，這比我們自己買股票或債券，可以更有效分散風險。對嗎？」
　
　　「對啊，這是一個很重要的分別。另外，還有少許技術性的分別，其中一個就是，無論妳買入或沽出基金，妳都不知道實際的成交價；買股票的話，妳可以下一個限價盤，那就是妳想買入或賣出的價格。」
　
　　「是甚麼原因？」
　
　　「這是因為基金每日要等收市後，得出所有持倉股票或債券的收市價，才會計算到基金當日的價格。所以，當妳想買入或沽出某基金時，其實只可以參考上日的價格。到了真正買入或沽出之後，妳才會知道實際價格。」
　
　　「啊，你的意思是，當我們以為價格吸引，想買入某基金時，也有機會在你買入當日，價格升了上去？」
　
　　「是的！因此，基於種種原因，基金較宜作中長線投資，而不是用來短炒。」
　
　　「我也同意，今次就是最好的例子？」
　
　　「是呀，如果是一些短線的調整，我們未必需要反應過敏，自己沽出基金，因為隨時會做錯決定。之後回看，妳就會明白，按兵不動，讓基金經理替妳把關可能更好呢！」

 

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