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20/09/2024

減息周期正常化？

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　美國聯儲局公開市場委員會本周三經過一連兩日議息後，決定減息半厘，正式啟動今次的減息周期。
　　
　　我曾經在本欄提過，息口變化對投資的影響，遠大於其他所有因素，因為利息是資金的成本。資金成本高低，足以左右資金流向。而投資市場的升跌，其中一個重要驅動因素就是資金流向。因此，市場對於息口變化，尤其是美國的息口變化特別重視。
　
　　而所謂的投資市場，最主要當然是股票和債券市場，因此，我想趁今個減息周期之始，和大家回顧美國最近一次的加息和減息周期變化，以尋求今次減息周期的投資啟示。
　
　　今次減息之前的一個加息周期，市場人士形容為「暴力加息」，原因是聯儲局在一年半之內，大幅加息5.25厘，令到聯邦基金目標利率的區間，由本來的0至0.25厘，大幅推高至5.25至5.5厘。
　
　　這個加息周期由2022年3月開始，直到去年7月底止，停止加息大約13個月之後，才開始今次的減息周期。

 

聯儲局周三宣布減息半厘，正式啟動減息周期。(AP)

　
　　至於對上的一個減息周期則是從2019年8月開始，這個減息周期很不正常，因為歷時只有7個月左右，但利息減幅卻高達2.25厘。
　
　　原因是，當連續減了三次息，聯邦基金利率的區間減至1.5至1.75厘之後，就爆發了全球的新冠疫情。聯儲局為了提供市場流動性，以免經濟急劇收縮，在2020年3月3日和15日，一連兩次合共減息1.5厘至0至0.25厘，而第二次的減息1厘，更是不在議息的日子減的（上述兩個加減息周期的息口變化詳見附表）。
　
　　在這個接近零息的周期維持了兩年後，聯儲局就在2022年3月啟動上文所指的「暴力加息」周期。
　
　　經過兩年半的高息日子，終於迎來另一次減息周期。
　
　　上次的加息周期，我個人形容，是用來修正2022年為了紓緩因新冠疫情而大幅減息帶來的高通脹風險，因為連番大幅減息後，美國的通脹開始失控。2022年6月時，美國的通脹率曾經飆升至9.1%的40年新高。
　
　　經過連續11次加息之後，美國通脹率徐徐回落至今年8月的2.5%，距離聯儲局的目標2%只有半個百分點。我也認為，現在是適當時候減息，否則，這個高息環境只會繼續壓抑經濟增長，令美國經濟陷入另一個困境。
　
　　但目前估計，如果經濟不是出現大幅滑落，或類似2020年的新冠疫情，聯儲局應該只會按部就班地下調息率，而且沒有太大必要將聯邦基金利率減至接近零息的水平，因為減息太多和太速，又會刺激通脹飆升。
　
　　我估計，聯儲局會利用一至兩年時間，將聯邦基金利率減至2至2.5厘的區間，變回一個正常的減息周期，因為再對上的一次減息周期是2008年的金融海嘯時，當時聯儲局在一年多的時間內，將聯邦基金利率推低至接近零。
　
　　而且，這個低息周期罕有地持續了總共7年。這還不止，在減息之餘，聯儲局更直接在市場買債，以推低長期利率，即所謂的量化寬鬆貨幣政策（聯邦基金利率只會主導市場的短期利率），以協助美國經濟從金融海嘯的低谷走出來。
　
　　換句話說，過去兩次減息周期都是不尋常的。我估計，今次的減息周期會是一次較正常的周期，大家不要期望還會有零息的日子。如是的話，從基金債券的投資角度，我們應該如何部署呢？下次再續。

 

美國剛過去加息周期的聯邦基金目標利率

加息日期

加幅（厘

聯邦基金利率區間（厘

2022316

0.25

0.25-0.50

202254

0.50

0.5-1.00

2022615

0.75

1.00-1.75

2022727

0.75

2.25-2.50

2022921

0.75

3.00-3.25

2022112

0.75

3.75-4.00

20221214

0.50

4.25-4.50

202321

0.25

4.50-4.75

2023322

0.25

4.75-5.00

202353

0.25

5.00-5.25

2023726

0.25

5.25-5.50

  

美國上次減息周期的聯邦基金目標利率

減息日期

減幅（厘

聯邦基金利率區間（厘

201981

0.25

2.00-2.25

2019918

0.25

1.75-2.00

20191030

0.25

1.50-1.75

202033

0.50

1.00-1.25

2020315

1.00

0.00-0.25

 

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