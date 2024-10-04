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04/10/2024

中港基金大報復

#基金債券攻略 #減息 #港股 #中港基金 #理財智慧
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上次提到，美國聯儲局公開市場委員會9月中議息後，決定減息半厘，正式啟動新一個減息周期。

 

　　過去兩次減息周期都是不尋常的，而且還配合QE(Quantitative Easing)，令到息口維持在零息附近一段長時間。一次是2008年金融海嘯後的減息周期，另一次則是2020年全球新冠疫情大流行時。

 

　　如果今次再沒有這些突發事件，或意想不到的天災，我相信，今次的減息周期會回復正常，即是聯儲局不會將息口減至接近零。而且，減息的速度也會相對較慢，相對低息的年期也不會太長。

 

　　既然我們不能期望再會有零息的日子，從基金債券的投資角度，我們又應該如何部署呢？

 

　　不過，在我繼續之前，我想先交代一下過去兩星期，環球金融市場的變化。當然，所謂的環球金融市場，焦點其實集中於中港。

 

中央連環出招刺激經濟，中港股市隨之急升。(Shutterstock)

 

　　事緣內地人民銀行（中央銀行）上周連環出招，除了例牌的減息降準之外，還配合資本市場的一些新舉措，引導中長期資金入市買股，以至財政政策的支持，刺激中港股市急升。

 

　　更重要的是，成交也跟隨大幅上升。上月30日，港股的成交額高達5058億元，創了歷來新高。看來，全球資金都朝中港的方向湧去。

 

　　這也不難理解，因為中港股市是過去幾年表現最差的股市之一，大部分股票的估值都偏低，只要有小量資金入市，都足以大幅推高股價。

 

　　有一點值得注意，那就是，中央出招的時機，就在美國減息之後一星期，明顯是有部署的。美國減了利息，美元的吸引力會減低，美匯也不再堅挺，這時中國出招，尤其是減息，相信也不會對人民幣匯價構成很大壓力。

 

　　在如此背景下，中國出招刺激經濟、提振股市收到的效果，應該會十分明顯。也因此，中短期來說，大家應該把資金投向中港的基金。

 

　　由於恒生指數、中資企業指數和上證綜合指數上月都升了一成七至一成八左右，可以想象，幾乎遭投資者唾棄的中港股票基金，上月都進行了一次大報復。

 

　　我初步整理了一些資料，大部分中港基金上月都跟隨大市上升，大部分升幅都有兩成，個別還升逾兩成半。基本上，升幅能達兩成者，已經算跑贏大市了。

 

　　本欄開張已經兩年多，原來我從沒有評論過中港基金。這也難怪，因為過去兩年，中港基金陷入低潮，外資持續減持，中央又遲遲未出手，試問在如此市況下，又怎能吸引投資者注意呢？

 

　　但我相信，今時不同往日了，在美國開啟減息周期、內地可以出重拳刺激經濟的前提下，未來一至兩年，大家應該把焦點放回中港基金了。具體的基金評論，下次再續。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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