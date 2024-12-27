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27/12/2024

四大A股基金初較量

#基金債券攻略 #中國基金 #A股基金 #理財智慧
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　2024年來到最後幾天了，我們也是時候部署2025年的投資。正如我在早前幾次的文章內指出，自從中央政府下了決心救市之後，中國基金，以至純A股的神州基金（A股基金）都值得大家考慮。

 

　　我個人更認為，在明年的基金投資組合中，應該增持中國基金，甚至可以是組合的核心。

 

　　在分析個別A股基金前，稍稍回顧2024年的主要市場表現，其實，今年主要投資市場都錄得正回報。美股三大指數全面報升，當中尤以科技股為主的納斯達克指數升幅最凌厲，截至1224日為止（下同），該指數全年上升了33.4%

 

　　而一向表現落後的標普500指數，今年也上升了26.6%，反映美股的升勢是非常全面。至於傳統的道指，今年也升了15%，雖然升幅是三者之中最小，但這些都是重磅股，能有這個升幅已算不俗了。

 

　　除了美股三大指數表現可人之外，其實，中資股三大指數今年的表現也十分出色，可以說是一洗頹風。

 

　　三大指數中，以國企指數的表現最好，今年暫升了26.7%；恒生指數則升了17.9%；至於A股的代表上證綜合指數，暫時也升了14.2%（見下表）。

  

主要市場指數2024年表現

市場指數

2023年收市

2024*

升幅（%

納斯達克指數

15011

20020

33.4

國企指數

5769

7304

26.7

標普500指數

4770

6038

26.6

德國DAX指數

16752

19849

18.5

恒生指數

17047

20098

17.9

日經平均指數

33464

39568

18.2

道瓊斯平均指數

37690

43326

15.0

上證綜合指數

2975

3398

14.2

金融時報指數

7733

8137

5.2

*截至20241226

 

　　如果將美股三大指數和中資股三大指數相比，前者過去幾年已經累積不小升幅，相反，中資股三大指數其實剛好擺脫過去幾年的弱勢，因此，論前景，中資股確實值得看高一線。

 

　　而我也提過，過去真正落後的，其實是內地A股，因此，進取的投資者可以考慮買純A股的基金。但市場上以純A股作招徠，又提供予零售投資者購買的A股基金，數量不太多，而且規模也不算大，部分原因是因為內地資本市場不是全面開放，外資基金只可以透過一些境外投資者的額度去買內地A股，因此，A股基金的供應有限。

 

 內地A股擺脫過去幾年的弱勢，有望追落後。(Shutterstock)

 

　　我挑選了四隻較熱門的A股基金供大家參考，包括摩根的中國先驅A股基金、安聯的神州A股基金、聯博的中國A股基金，以及華夏的新視野中國A股基金。

 

　　這四隻A股基金中，無論規模和歷史，都以安聯的神州A股基金最突出，它是於2009年成立的，基金規模已達28億美元，以純A股基金來說，已經是當中最大的了。

 

　　由於篇幅關係，我今日先以表列方式介紹該四隻A股基金的資料，以及年度化表現和累積表現（見下表），作為一個初步較量，下次再和大家詳細品評。

 

四大A股基金年度表現比較

基金名稱

成立日期

基金規模

今年表現*%

2023%

2022%

2021%

2020%

2019%

安聯神州A股基金

31/3/09

28.1億美元

+10.9

-23.5

-35.8

-0.7

+72.7

+58.5

摩根中國先驅A股基金

6/6/19

6.9億美元

+7.9

-24.3

-28.7

-4.8

+70.0

+50.2

聯博中國A股基金

8/11/10

3.2億美元

+16.4

-4.5

-19.0

+3.5

+20.0

+43.2

華夏新視野中國A股基金

28/11/14

606萬美元

-10.1

-18.9

-29.4

+35.4

+59.6

+24.2

*今年表現以截至今年1031日止為準

 

 

四大A股基金累積表現比較

基金名稱

一年（%

三年（%

五年（%

成立至今（%

安聯神州A股基金

+8.2

-46.2

+2.7

+168.6

摩根中國先驅A股基金

+6.8

-42.6

-0.6

+361.3

聯博中國A股基金

+13.3

-8.2

+18.2

+28.3

華夏新視野中國A股基金

-21.1

-52.7

+13.3

+10.5

*累積表現以截至今年1031日止為準，唯華夏新視野中國A股基金的表現截至今年1129日止

 

 

 

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