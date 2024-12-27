27/12/2024
四大A股基金初較量
2024年來到最後幾天了，我們也是時候部署2025年的投資。正如我在早前幾次的文章內指出，自從中央政府下了決心救市之後，中國基金，以至純A股的神州基金（A股基金）都值得大家考慮。
我個人更認為，在明年的基金投資組合中，應該增持中國基金，甚至可以是組合的核心。
在分析個別A股基金前，稍稍回顧2024年的主要市場表現，其實，今年主要投資市場都錄得正回報。美股三大指數全面報升，當中尤以科技股為主的納斯達克指數升幅最凌厲，截至12月24日為止（下同），該指數全年上升了33.4%。
而一向表現落後的標普500指數，今年也上升了26.6%，反映美股的升勢是非常全面。至於傳統的道指，今年也升了15%，雖然升幅是三者之中最小，但這些都是重磅股，能有這個升幅已算不俗了。
除了美股三大指數表現可人之外，其實，中資股三大指數今年的表現也十分出色，可以說是一洗頹風。
三大指數中，以國企指數的表現最好，今年暫升了26.7%；恒生指數則升了17.9%；至於A股的代表上證綜合指數，暫時也升了14.2%（見下表）。
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主要市場指數2024年表現
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市場指數
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2023年收市
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2024年*
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升幅（%）
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納斯達克指數
|
15011
|
20020
|
33.4
|
國企指數
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5769
|
7304
|
26.7
|
標普500指數
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4770
|
6038
|
26.6
|
德國DAX指數
|
16752
|
19849
|
18.5
|
恒生指數
|
17047
|
20098
|
17.9
|
日經平均指數
|
33464
|
39568
|
18.2
|
道瓊斯平均指數
|
37690
|
43326
|
15.0
|
上證綜合指數
|
2975
|
3398
|
14.2
|
金融時報指數
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7733
|
8137
|
5.2
|
*截至2024年12月26日
如果將美股三大指數和中資股三大指數相比，前者過去幾年已經累積不小升幅，相反，中資股三大指數其實剛好擺脫過去幾年的弱勢，因此，論前景，中資股確實值得看高一線。
而我也提過，過去真正落後的，其實是內地A股，因此，進取的投資者可以考慮買純A股的基金。但市場上以純A股作招徠，又提供予零售投資者購買的A股基金，數量不太多，而且規模也不算大，部分原因是因為內地資本市場不是全面開放，外資基金只可以透過一些境外投資者的額度去買內地A股，因此，A股基金的供應有限。
內地A股擺脫過去幾年的弱勢，有望追落後。(Shutterstock)
我挑選了四隻較熱門的A股基金供大家參考，包括摩根的中國先驅A股基金、安聯的神州A股基金、聯博的中國A股基金，以及華夏的新視野中國A股基金。
這四隻A股基金中，無論規模和歷史，都以安聯的神州A股基金最突出，它是於2009年成立的，基金規模已達28億美元，以純A股基金來說，已經是當中最大的了。
由於篇幅關係，我今日先以表列方式介紹該四隻A股基金的資料，以及年度化表現和累積表現（見下表），作為一個初步較量，下次再和大家詳細品評。
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四大A股基金年度表現比較
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基金名稱
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成立日期
|
基金規模
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今年表現*（%）
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2023（%）
|
2022（%）
|
2021（%）
|
2020（%）
|
2019（%）
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安聯神州A股基金
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31/3/09
|
28.1億美元
|
+10.9
|
-23.5
|
-35.8
|
-0.7
|
+72.7
|
+58.5
|
摩根中國先驅A股基金
|
6/6/19
|
6.9億美元
|
+7.9
|
-24.3
|
-28.7
|
-4.8
|
+70.0
|
+50.2
|
聯博中國A股基金
|
8/11/10
|
3.2億美元
|
+16.4
|
-4.5
|
-19.0
|
+3.5
|
+20.0
|
+43.2
|
華夏新視野中國A股基金
|
28/11/14
|
606萬美元
|
-10.1
|
-18.9
|
-29.4
|
+35.4
|
+59.6
|
+24.2
|
*今年表現以截至今年10月31日止為準
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四大A股基金累積表現比較
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基金名稱
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一年（%）
|
三年（%）
|
五年（%）
|
成立至今（%）
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安聯神州A股基金
|
+8.2
|
-46.2
|
+2.7
|
+168.6
|
摩根中國先驅A股基金
|
+6.8
|
-42.6
|
-0.6
|
+361.3
|
聯博中國A股基金
|
+13.3
|
-8.2
|
+18.2
|
+28.3
|
華夏新視野中國A股基金
|
-21.1
|
-52.7
|
+13.3
|
+10.5
|
*累積表現以截至今年10月31日止為準，唯華夏新視野中國A股基金的表現截至今年11月29日止
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