摩根中國先驅A股基金四平八穩

今日（10日）是2025年第一次和大家見面，在此祝各位新年進步，投資得心應手。

上日提到，大家部署今年的基金投資時，可以考慮增持中國基金，尤其是純A股的「神州基金」，甚至可以作為組合的核心。

我挑選了四隻較熱門的A股基金供大家參考，包括摩根的中國先驅A股基金、安聯的神州A股基金、聯博的中國A股基金和華夏的新視野中國A股基金。

正如上日所言，這四隻A股基金中，無論規模和歷史，都以安聯的神州A股基金較突出，它於2009年成立，基金規模已達28億美元，以純A股基金來說，已經是當中最大的了。

不過，論歷史，卻以摩根的中國先驅A股基金最悠久，因為它於2006年已成立，但基金規模遜於安聯，只有約7億美元。其他兩隻的規模更小，華夏的A股基金，更只有幾百萬美元的規模，影響力可說是微不足道。

持純A股的「神州基金」，在今年宜多加留意。(Shutterstock)

若以成立至今的回報計，摩根是最出色的一隻，18年多以來，累積上升3.6倍，折算的年回報有7.2%。其餘的安聯只有3.4%，聯博是1.8%，而規模最細的華夏更只有約1%。因此，衡量各方面的因素後，我認為，摩根的中國先驅A股基金最值得大家考慮。

選股方面，摩根和安聯是十分接近的。在十大持股之中，有九隻相同，包括排首位的貴州茅台，以及寧德時代、立訊精密、中信證券、招商銀行、中國平安、中國太保、長江電力和美的集團（見附表），差別只是比重。

如果真正要分辨兩者的風格，主要就是大家對金融股和工業股的比重，安聯較看重金融股，基金中佔比達兩成三，是所有行業之最；而摩根則較看重工業股，基金中佔比也是兩成三，是所有行業之最。

自從中央政府推出組合拳救市，以及中央經濟工作會議重申刺激內需已經放在最突出位置後，我認為，內需股比重較高的基金，包括基本消費和非必要消費的基金，未來的表現應該會較好。

從這一個角度看，摩根的中國先驅A股基金也有可取之處，因為它持有的基本消費和非必要消費股的比重是24%！

所以，我自己形容，摩根的中國先驅A股基金是最四平八穩的一隻基金，適合中長線持有。