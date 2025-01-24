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24/01/2025

特朗普再掌權，美國基金可再升？

#基金債券攻略 #美股 #特朗普 #投資 #通脹 #理財智慧
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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　這個星期以來，最矚目的國際新聞，肯定是特朗普再度入主白宮，以及他在上任首日，就非常勤奮地簽署了過百項總統行政命令，以求撥亂反正（用特朗普的解說），企圖令美國再度強大起來。

 

　　我明白，很多人對特朗普再度入主白宮，都感到不是味兒，甚至覺得是一場夢魘，但如果從投資的角度，又未必如是。

 

　　首先讓我們看看歷史，在特朗普上個任期（2017-2020年）時，美股是升多跌少的。2017年時，道指升了兩成半，納指更升了兩成八；接著一年（2018年）才下跌，但跌幅輕微，道指跌5.6%，納指則只跌3.9%。

 

　　往後兩年，即2019年和2020年，美股兩個指數都上升，而且升幅顯著，2019年道指升了兩成二，納指升了三成半；2020年道指升了7.2%，納指則勁升四成四！值得一提的是，2020年全球疫情大流行，但科技股卻大受追捧，令納指大升。

 

2008年金融海嘯後，美股的大方向都是向上。(Shutterstock)

 

　　回顧完特朗普與投資市場的「關係」後，再看看他的經濟主張。其實，在他上個任期已經知道（其實，從他的背景也估到），他的基本經濟政策都是對商界友善的，例如倡導減稅，尤其是公司利得稅，以及減少對金融業的監管；另外就是盡量採取寬鬆的貨幣政策。

 

　　當然，客觀現實是否容許又是另一回事，因為他的經濟政策都是擴張性的，會刺激通脹，尤其是他向貿易夥伴大幅徵收關稅，最終都必然有部分會轉嫁回美國的消費者，這樣下去，通脹可能會再被扯高，聯儲局未必可以安心地繼續減息。

 

　　如果這兩項因素互相抵消了，美股還可以繼續升嗎？

 

　　事實上，美股已經升了十多年，自從2008年的金融海嘯後，美股在一片質疑聲中節節上升，當中有個別年份是有調整的，但大方向仍然是向上。如果大家有投資美股（當然可以透過基金投資美股），過去十多年也應該有不俗的回報。

 

　　我在本欄也分析過，與其說我們在買美國市場，不如說我們是買全球最頂尖的科技公司，例如Nvidia、蘋果、Alphabet、Tesla和Amazon等等。這些公司的市場不限於美國，簡單來說，她們都是跨國公司，只不過總部在美國而已。

 

　　當然，這些股票都已經升了不少，但如果我們是透過基金去間接買這些股票，我們應該將責任交給基金經理，由他們決定是增持還是減持，而不用自己去判斷後市。

 

　　再者，買基金的最大好處就是分散風險，讓你有機會以低門檻涉足海外市場。而要分散投資海外，美國市場始終是不可少的，因為美國的科技水平最高，擁有最多超大型、實力雄厚的跨國公司。

 

　　只要這些公司的管治優良，又能夠與時並進，為客戶提供適時的產品和服務，股價仍然可以穩定地上升的。下次再和大家分享值得考慮的美國基金。

 

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