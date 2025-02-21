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21/02/2025

強積金投資，宜選混合資產基金

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日和大家分析過，強積金投資其實是一個超長線投資，以定期定額方式入市，是公認最簡易，也是最有成效的投資策略。但正如我上次提到，這種入市方式，最終仍然取決於你買的個別基金是否反覆下跌，如是的話，用任何方式入市也是徒然的。

 

　　不過，我可以告訴大家，事實並非如此！

 

　　市場上很多強積金中介機構喜歡每個月都公布上個月的強積金表現，說港人上個月的強積金平均賺了或蝕了多少，但卻很少人會告訴你，強積金成立以來的長線表現如何。今次我想和大家從長線角度看看強積金的表現。

 

　　自從強積金制度於2000年12月成立以來，截至2023年底（積金局最新的數據暫時截至2024年9月底，即是未有2024年全年的數據。另外，由於香港是於2020年12月才實施強積金制度，當年不計算表現，整體表現是從2001年開始的），整體強積金的回報，有8年是負數，其餘15年都是正數，即是升多跌少。

 

　　有留意投資市場的都應該知道，去年環球股市，包括中港股市都錄得升幅，因此，2024年整體的強積金，上升機會甚大。換句話說，過去24年的強積金，應該會是16年上升，8年下跌。

 

　　當中跌得最厲害的一年是2008年，因為當年有金融海嘯，強積金在這一年下跌了30.2%；而跌得最少的是2021年，當年只下跌0.3%，某程度可以說是持平。至於上升的年份中，升幅最大的就是緊接2008年大跌後的一年，即2009年，當年上升26.6%（已扣除費用和收費的淨回報）。

 

　　當然，跌了三成，只回升兩成六，肯定不能追回失地，但正如我所說，過去24年，強積金其實升多跌少，加加減減之後，各類資產的平均年回報率是2.5%，跑贏同期1.8%的平均通脹率。

 

包含股債的混合資產基金，風險遠低於股票基金。(Shutterstock)

 

　　如果分開計算，股票基金提供的年回報率為3.7%（見附表），和混合資產的回報一樣。如果你是保守投資者，只買債券基金，年回報1.9%，僅僅跑贏銀行存款和通脹。

 

　　由於2024年的投資市場向好，因此可以預期，計及2024年的數字之後，上述的數字會再好一些。由此證明，長線來說，無論買任何類別的資產，回報都是正數的。因此，如果以定期定額方式入市，大家的強積金應該是賺錢的。

 

　　但我們可以怎樣賺最多呢？看到下面的附表，相信大家都心裏有數了！其實，如果是年輕人，全數買股票基金是最好的。不過，如果從風險的角度考慮，大家其實應該揀混合資產基金，因為投資的最高境界，就是怎樣在最低風險的情況下，賺最高的回報。

 

　　眼看過去23年，揀純股票的基金，和揀股債混合的所謂混合資產基金，回報是一樣的話，那麼，持有混合資產基金的投資者，在整個過程中，所冒的風險肯定遠低於股票基金！

 

　　因此，我的結論就是，長期選擇混合資產基金，應該是風險與回報之間的最好平衡。但具體來說，有甚麼混合資產基金可以選擇呢？下期再續。

 

強積金各類資產年度化淨回報

資產類別

過去一年

過去五年

過去十年

成立至今

股票基金

0.8%

1.4%

2.2%

3.7%

混合資產基金

7.2%

3.3%

2.5%

3.7%

債券基金

4.7%

-0.4%

0.1%

1.9%

保證基金

1.8%

0.2%

0.3%

0.9%

保守基金

3.5%

1.1%

0.7%

0.8%

貨幣市場基金

2.4%

1.0%

0.6%

0.6%

平均通脹率

2.4%

1.7%

2.1%

1.8%

資料來源：積金局，數據截至20231231

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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