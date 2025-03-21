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21/03/2025

核心累積基金，平靚正的選擇

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　連續幾次提到，強積金投資是一項超長線投資，大家不應著眼於短期升跌。如果從風險回報平衡的角度，長期選混合資產基金其實是除笨有精的。

 

　　那麼，有哪些混合資產基金可以考慮呢？2017年之前，所謂的混合資產基金主要指增長組合、均衡組合和穩定組合。

 

　　三者都是股債混合的。增長組合中的債券比例最低，視乎不同基金經理的設計，大約是兩至三成左右；均衡組合的債券比例可能是四至五成左右，即是股票和債券的比例大約是一半半；至於穩定組合，債券比例可能是七至八成。

 

　　不過，重點是，這些混合資產基金的管理費（這是籠統的說法，因為除了基金經理的管理費之外，還有一些行政和審計費用），或者專業的說法是基金開支比率（所有開支費用佔基金資產淨值的比例），其實不會因為滲入了債券而降低。

 

　　傳統上，股票基金的開支比率一般會較高，因為基金經理的工作較繁複，主要由於股票的變化較大，要經常監察；監察債券相對會輕鬆一些，所以收費可以便宜一點；至於追蹤指數的基金，基金經理要做的工作就更少，所以收費最便宜。但現實上，混合資產基金的開支比率和股票基金一樣。

 

各種混合資產基金的股債比例不同 (Shutterstock)

 

　　即是說，從風險角度，混合資產基金的風險因為加入了債券而降低了，但收費卻沒有降低。強積金推出初期，股票基金和混合資產基金的開支比率一般都超過2%，有些是2.25%，甚至是2.5%。

 

　　不過，隨著減低收費的呼聲日益高漲，而事實上，也隨著資產規模的擴張，在規模效益的前提下，收費確實是可以降低的。結果，近年這類混合資產基金，絕大部分的收費已降至2%以下，普遍是1.5%至1.8%左右。

 

　　但自從積金局於2017年起，要求各強積金受託人推出「預設投資策略」之後，收費已經進一步降至0.75%至0.95%左右（不可以超過0.95%）。

 

　　這個所謂的「預設投資策略」，是由兩個混合資產基金組成：一個是核心累積基金，另一個是65歲後基金。前者的股票比例是六成，債券比例四成；後者的股票比例是兩成，債券八成。

 

　　選擇預設投資策略的計劃成員在50歲前，所有供款都會用來買核心累積基金；50歲之後，系統會自動以6%多一點的比例，分15年，每年轉去65歲後基金。即是說，到了65歲時，計劃成員持有的，百分百都是65歲後基金。

 

　　不過，計劃成員其實可以不選預設投資策略，直接選核心累積基金或65歲後基金。如是的話，成員到了50歲時，系統也不會將他/她的核心累積基金轉去65歲後基金。即是說，即使你/妳年輕，但風險胃納不高，也可以長期選65歲後基金；又或者，即使你超過50歲，但仍想承受風險，也可以繼續選核心累積基金。

 

　　正如上文所說，這兩隻成分基金都是股債混合，分別只是兩者比例而已！而且，絕大部分核心累積和65歲後基金的股票和債券都是環球的。我認為，核心累積基金絕對適合一些年輕的計劃成員，而且是一個「平靚正」的選項呢！

 

　　根據積金局公布的數字，截至2024年底，過去一年，核心累積基金的平均回報率是9.3%，而由成立至2024年底計，平均回報率是6%，比起同期的混合資產基金還要高（見附表）。當然，我要補充，核心累積基金的成立歷史較短，而混合資產基金是分三種股債比例的，也不能直接與核心累積基金比較，但大家可作參考。

 

混合資產基金與核心累積/65歲後基金回報比較

 

混合資產基金

核心累積基金

65歲後基金

過去一年

7.3%

9.3%

3.1%

過去10/5*

3.1%10年）

5.5%5年）

0.9%5年）

成立至今#

4.0%

6.0%

2.0%

*混合資產基金只有10年的數字，而核心累積和65歲後基金只有5年的數字

#核心累積和65歲後基金是由2017年起計，混合資產基金則由200012月起計，所有數字都是以截至2024年底計算

 

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