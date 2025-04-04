大約一年多前，我在本欄寫過一篇題為《2024買黃金ETF》的文章，大意就是，因為美國將會啟動減息周期，地緣政治風險又未過去（金價是由2022年初俄烏戰事開始後轉強的），因此，黃金會繼續成為資金避難所。

結果，2024年全年，金價大約升了兩成六，由2003年底的大約2080美元一盎司，升至去年底的2617美元一盎司。

這還不止，踏入2025年，金價升勢停不了，單是今年首季，金價再由2600元一盎司水平，急升近兩成，突破3000美元一盎司。紐約現貨金3月底收報3122.8美元一盎司，創1986年以來，最強的一個單季表現。

今年首季金價繼續升幅凌厲，創1986年以來最強單季表現。(Shutterstock)

投資黃金，最直接當然是買實金，即金條或金粒等等，但買實金要儲存，很多人都可能放在保險箱，但這牽涉成本。因此，另一個參與黃金投資的方法，就是在銀行開個紙黃金戶口，那就可以免卻存入實金的麻煩。

但當時我提供了另一個更簡易的辦法，那就是買入黃金的ETF（交易所買賣基金），這些ETF的運作與盈富基金(02800)相近，走勢也會跟足金價，買賣亦相對方便和快捷（相對於紙黃金），例如價值黃金ETF(03081)和SPDR金ETF(02840)。

最近我替這些黃金ETF計了一下數，發現它們的表現完全及格，單以今年首季為例，價值黃金ETF升了19.7%，而SPDR金ETF則升了兩成，完全跟足金價走勢。

但其實，除了實金、紙黃金和黃金ETF之外，要分享金價升幅，還有最傳統的黃金基金和黃金相關的股票。

本欄既然集中分析債券和基金，我就姑且擱下股票不談，只集中分享基金吧！

早前我趁季結，整理了一下黃金基金的表現，發覺不少黃金基金的表現都優於大市，個別黃金基金的首季升幅高達三成以上，因此，大家其實應該留意一下表現出色的黃金基金。

ETF是被動式的基金管理模式，基金經理要做的就是跟足金價走勢去設計和管理相關組合，但主動管理的黃金基金，基金經理有責任更主動地去管理該基金，以跑贏同類基金和大市。

下期我想和大家分享及推介幾隻黃金基金給大家參考。