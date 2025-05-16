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16/05/2025

投資美債，靠個信字

#理財 #基金債券攻略 #美債 #特朗普 #財赤 #年金 #關稅 #投資
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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，美國總統特朗普揮動他的關稅大棒，向全球貿易夥伴徵收超高關稅後，一度令美股、美匯和美債都大跌。

 

　　有人形容，特朗普的死穴是美債。無他，特朗普所做的一切，無非是想改善美國的財政赤字和貿易赤字，達到他所說的，再次令美國偉大。

 

　　但如果，美國「賴以維生」的國債（有赤字就發債，然後債冚債），因為有人拋售或沒有人購買而大跌，要不就是增加利息來吸引買家，要不就是失去這一個財源，這都不是特朗普想見的。因此，每當美債轉弱的時候，特朗普都會放軟口風，以安撫債券市場的情緒。

 

　　雖然近期美債已經稍為回穩，但債息持續在高位徘徊，10年期國債的孳息率仍然高企於4.2%左右的水平，這仍然是偏高的水平，對美國政府來說是沉重的負擔。

 

　　但從投資者角度，如果可以鎖定10年，每年都有4.5%的息率回報，其實是頗吸引的。

 

　　正如上日的文章所說，幾年前當美國暴力加息時，一些投資者就買入10年、20年，甚至30年的美國國債（特朗普曾經提出，發行100年期的零息債券，難以想象怎麼會有人買），作為退休收息的一種「穩健」資產。

 

市場開始質疑美債還是否屬於穩健資產 (Shutterstock)

 

　　我記得，當時政府剛推出年金不久，有人以此來和美債比較，認為年金是食息又食本，例如持有30年之後，雖然可以收回本金兼賺了錢（一般來說，15至18年就回本，往後就賺錢），但這時退出，是一個仙都不可以收回來的，只可以透過長命來繼續賺錢（政府年金只保證可取本金的105%）。

 

　　但買美債就不同，如果買30年的美債，持有30年之後同樣已經收回本金有餘，而且，期滿之後還可以取回本金，何樂而不為呢？

 

　　某程度來說，我是同意這種說法的。不過，大家要明白一點，買美債純粹是投資，要承受投資的風險，而買年金則是買保險，是想對沖長壽的風險，兩者有本質上的分別。

 

　　另外，這種說法背後是有一個假設的，那就是，美國政府在債券到期時，必定不會賴債，會如期償還本金。大家或許會問，上次我不是說過，美國的債息（孳息率）在投資學上被喻為無風險利率，這不是說，美國一定不會賴債嗎？

 

　　是的，確實是有這麼一回事，但是，過去的業績不等於將來的回報，隨著美國政府的債務愈滾愈大，最新大約已達36萬億美元。

 

　　過去，美國政府出現財政赤字，就靠發債去填補。如果財政未能改善，債券到期要還錢的時候，就可以印銀紙去還，而美國印銀紙是不用任何支持的。我們香港發鈔銀行印銀紙，也要用1兌7.8的匯率準備足夠的美元做支持，但美國是不用的，我自己形容，這完全是靠個信字！

 

　　但今次特朗普回朝，挑起一連串的貿易戰和經濟戰，如果最終不能改善美國的財政赤字和貿易赤字，以至總體債務的話，投資者對美國經濟前景失去信心，對美債失去信心，其實可以是災難性的。因此，投資者應該如何自處呢？下次再續。

 

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