  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
基金債券攻略
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

30/05/2025

是時候檢視你的美債投資

#理財 #基金債券攻略 #美債 #債息 #投資 #特朗普 #債價
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　正如早前兩次的文章所說，過去美債被視為十分穩健的投資工具，美國債息更被喻為「無風險利率」，但隨著美國的債務水平愈來愈高，聯邦政府又出現龐大赤字，持有美債的安全性已經令人質疑。

 

　　我提過，買美債完全講個信字，因為美國政府要還債時就增加貨幣供應，俗稱印銀紙，而美國印銀紙不用任何擔保，所以，這樣長遠下去，美元供應愈多，貶值的機會也愈大。

 

　　只不過，如果大家都相信，美國仍然是全球最大的經濟體，未來仍然可以生產出優質產品、研究出尖端科技，也有優良的服務，而且是全球人類都需要的，那可能都沒有問題。

 

　　只不過，特朗普第二度入主白宮之後，雖然口口聲聲想美國再次偉大起來，但現實上可能是在掏空美國的老本呢！

 

　　最新一宗事故就是禁止哈佛大學錄取外國學生，這不但削弱這所頂尖大學的財政來源，也會導致大量人才流失，這真的是中國人所說，拿石頭砸自己腳的愚蠢行為。

 

　　本文上線的這個星期初，美債的孳息率仍然高企，10年期國債仍處於4.25%左右水平，而30年期長債也升越5%水平。而上周剛好是美國拍賣160億美元20年期國債的日子，但市場反應一般，只是超額1.46倍，令中標利率升至5.047%，為歷來第二次超越5%水平，反映市場對美國經濟前景仍存憂慮。

 

美債孳息率高企，反映市場對美國經濟前景存憂慮。(Shutterstock)

 

　　從投資者角度看，本來，能夠鎖定20年，每年都有5%的利息回報，確實是不錯的安排，但問題是，如果未來投資者對美國債券失去信心，持續拋售美債，美債的孳息率會再升，意味著美債的價格會不斷下跌。

 

　　如果你不會在中途沽出美債套現，而是持有至到期才贖回，問題可能不太大。但這時仍要問，美國政府能夠繼續付息嗎？當然，美國政府仍然可以靠印銀紙來付息給你，但到時美元會否已經大幅貶值，這也是未知之數。

 

　　簡單來說，如果環球投資市場一面倒看淡美國前景，不但不買她發的國債，更加拋售已買入的債券，因為就是不信美國政府，不信美國經濟和美國的財政實力的話，確實可以很糟糕。

 

　　不過，話得說回來，這也不會是未來幾年就發生的事，畢竟美國以至美元，在全球經濟中扮演的角色不可能在短期內被取代，但我相信，比較接近現實的情況是，市場會逐步減少對美元的倚賴，慢慢減持美元資產，以分散風險。因此，如果你在幾年前買入了一些美債收息（作為退休之用？），也是時候檢視一下還餘下多長的年期，以及該項投資佔你的總資產比率有多高。

 

　　我個人認為，如果只有10年以下，以及佔你的資產只有一成以下，這還是可以的，因為即使有甚麼「三長兩短」，也不會太影響你的退休生活。

 

　　但如果還有10年以上的年期，就要看看現在的債價是否跌了，如果沒有，我會建議減持。至於佔比高於一成，也最好看看債價有沒有跌了，如果沒有，也應該減持。但問題是，如果都跌了，又應如何是好呢？

 

　　這確實是很難處理的，如果價格跌得不多，我都傾向減持。當然，最終都要看你的持貨能力呢！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票

我要回應
更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#理財 #基金債券攻略 #美債 #債息 #投資 #特朗普 #債價
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

無人機 | FOCUS | 無人機出奇制勝，新博弈中國藏王牌

05/06/2025 14:05

大國博弈

關稅戰 | 白宮稱特朗普於周二簽署行政命令，上調鋼鋁稅至50...

04/06/2025 10:12

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk