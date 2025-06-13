  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
基金債券攻略
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學計好退優長糧
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

13/06/2025

認識債券，由零息債券開始

#理財 #基金債券攻略 #理財智慧 #零息債券 #債券 #銀行存款 #股票 #政府債券 #企業債券 #跨國債券 #定息債券 #浮息債券 #永續債券 #可換股債券 #垃圾債券
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　早前有報道指，美國總統特朗普打算發行100年期的零息債券，甚至可能強迫現時持有30年期美債的外國投資者，轉換成100年期的零息債券，引起市場嘩然。

 

　　當然，這只是一個傳聞，暫未有進一步消息。但如果真的落實，可能真的會觸發一場美債危機，連帶美元也可能大幅貶值呢！

 

　　部分讀者可能對零息債券不甚了了，因為大家想到買債券，都是為了收取比銀行存款更高息率而作的投資。但現實上，零息債券確實是存在的，而且也有一定市場，因為無論對發行者或投資者來說，都有一定吸引力。

 

　　但由於此，我想到，原來本欄一直沒有談過債券的種類，既然這個是債券的專欄，那我今次就先談談債券的種類，下次再和大家談談特朗普想發行100年零息債券背後的如意算盤。

 

　　一般來說，債券是一種由政府、公司或其他機構發行的借貸票據。當你購入債券時，即等同向發債人提供貸款；發債人則承諾，於債券到期日以指定價格贖回債券，而到期日前，則須支付指定的利息。

 

傳特朗普擬發行100年期的零息債券，倘落實，美元勢大幅貶值。(Envato)

 

　　傳統上，債券被認為是介乎存款與股票之間的投資工具。為何這樣說？這可由三者的比較分辨出來：

 

　　銀行存款及債券：發債機構要吸引投資者從銀行拿錢出來，自然要付出比銀行高的利息，所以回報自然較高。

 

　　債券與股票：由於債券一般有訂明利息和年期，回報一早已知，發債公司的股票價格是升是跌，都與債券持有者無關（可換股債券除外），所以，投資者無法分享公司的業務成果。但由於債券持有人是債權人身份，萬一公司倒閉，會比股票持有人優先取回剩餘資產（如果有的話）。

 

　　故若以風險程度由低至高起計，依次為銀行存款→債券→股票。

 

　　債券可以按不同情況而有很多種類，如果以發行機構劃分，則包括以下幾種：

 

　　政府債券，又稱公募債券：由政府發行的債券，如香港的外匯基金債券和剛才提到的美國國庫債券等等。

 

　　企業債券，又稱私募債券：由公司發行的債券，如港鐵(00066)及長實(00001)等。

 

　　跨國債券：跨國發債體沒有單一的國籍，由多國中央銀行及政府財務部的聯合組織發行，如世界銀行、亞洲發展銀行等。

 

　　如果以票面息率劃分，則有以下幾種：

 

　　定息債券：息率於發行時已釐定，至到期日也不變。

 

　　浮息債券：票面息率會定期調整，幅度按市場參考指標而定，如香港銀行同業拆息、倫敦銀行拆息等

 

　　零息債券：不支付利息，但以折扣價發行。當債券價格隨著時間而貼近票面值時，投資者便可獲利。

 

　　如果以發行年期來劃分，則有以下幾種：

 

　　短期債券：1年期以下

 

　　中期債券：1至10年期

 

　　長期債券：10年期以上

 

　　永續債券：沒有到期日，只可在二手市場沽售，或要求發行人贖回，但一般最早的贖回期都要5年或以上。

 

　　其他債券還包括：

 

　　可換股債券：由企業發行的債券，債券持有者除可收取固定利息收入外，還可在指定時間內，以指定價格及比率，兌換該企業的股票。由於持有人有權換股，此可視之為投資者的優惠，故票面息率一般較沒有換股權的債券為低。

 

　　高收益債券：一般俗稱為「垃圾債券」，是信貸評級機構評為非投資類別的債券，即發債公司的還款能力不理想，甚至可能會違約。因此，評為「垃圾債券」級別的發債機構，需提供較高的債券息率，才能吸引投資者。

 

　　至於為何有人會買零息債券，以及特朗普想發行100年零息債券的動機，下次再續。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

我要回應
更多基金債券攻略文章

你可能感興趣

#理財 #基金債券攻略 #理財智慧 #零息債券 #債券 #銀行存款 #股票 #政府債券 #企業債券 #跨國債券 #定息債券 #浮息債券 #永續債券 #可換股債券 #垃圾債券
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

收息攻略 | 港元定存無「息」可圖，五招高息替代方案逆勢突圍

18/06/2025 15:10

貨幣攻略

中東與俄烏和談雙線崩潰，美國喪失外交主導權

17/06/2025 16:09

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk