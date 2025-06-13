認識債券，由零息債券開始

早前有報道指，美國總統特朗普打算發行100年期的零息債券，甚至可能強迫現時持有30年期美債的外國投資者，轉換成100年期的零息債券，引起市場嘩然。

當然，這只是一個傳聞，暫未有進一步消息。但如果真的落實，可能真的會觸發一場美債危機，連帶美元也可能大幅貶值呢！

部分讀者可能對零息債券不甚了了，因為大家想到買債券，都是為了收取比銀行存款更高息率而作的投資。但現實上，零息債券確實是存在的，而且也有一定市場，因為無論對發行者或投資者來說，都有一定吸引力。

但由於此，我想到，原來本欄一直沒有談過債券的種類，既然這個是債券的專欄，那我今次就先談談債券的種類，下次再和大家談談特朗普想發行100年零息債券背後的如意算盤。

一般來說，債券是一種由政府、公司或其他機構發行的借貸票據。當你購入債券時，即等同向發債人提供貸款；發債人則承諾，於債券到期日以指定價格贖回債券，而到期日前，則須支付指定的利息。

傳特朗普擬發行100年期的零息債券，倘落實，美元勢大幅貶值。(Envato)

傳統上，債券被認為是介乎存款與股票之間的投資工具。為何這樣說？這可由三者的比較分辨出來：

銀行存款及債券：發債機構要吸引投資者從銀行拿錢出來，自然要付出比銀行高的利息，所以回報自然較高。

債券與股票：由於債券一般有訂明利息和年期，回報一早已知，發債公司的股票價格是升是跌，都與債券持有者無關（可換股債券除外），所以，投資者無法分享公司的業務成果。但由於債券持有人是債權人身份，萬一公司倒閉，會比股票持有人優先取回剩餘資產（如果有的話）。

故若以風險程度由低至高起計，依次為銀行存款→債券→股票。

債券可以按不同情況而有很多種類，如果以發行機構劃分，則包括以下幾種：

政府債券，又稱公募債券：由政府發行的債券，如香港的外匯基金債券和剛才提到的美國國庫債券等等。

企業債券，又稱私募債券：由公司發行的債券，如港鐵(00066)及長實(00001)等。

跨國債券：跨國發債體沒有單一的國籍，由多國中央銀行及政府財務部的聯合組織發行，如世界銀行、亞洲發展銀行等。

如果以票面息率劃分，則有以下幾種：

定息債券：息率於發行時已釐定，至到期日也不變。

浮息債券：票面息率會定期調整，幅度按市場參考指標而定，如香港銀行同業拆息、倫敦銀行拆息等

零息債券：不支付利息，但以折扣價發行。當債券價格隨著時間而貼近票面值時，投資者便可獲利。

如果以發行年期來劃分，則有以下幾種：

短期債券：1年期以下

中期債券：1至10年期

長期債券：10年期以上

永續債券：沒有到期日，只可在二手市場沽售，或要求發行人贖回，但一般最早的贖回期都要5年或以上。

其他債券還包括：

可換股債券：由企業發行的債券，債券持有者除可收取固定利息收入外，還可在指定時間內，以指定價格及比率，兌換該企業的股票。由於持有人有權換股，此可視之為投資者的優惠，故票面息率一般較沒有換股權的債券為低。

高收益債券：一般俗稱為「垃圾債券」，是信貸評級機構評為非投資類別的債券，即發債公司的還款能力不理想，甚至可能會違約。因此，評為「垃圾債券」級別的發債機構，需提供較高的債券息率，才能吸引投資者。

至於為何有人會買零息債券，以及特朗普想發行100年零息債券的動機，下次再續。