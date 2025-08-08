「一籃子」的派息基金，收息更靠譜

3年多前本欄開張的時候，我寫了一篇題為《新年送你7厘息的基金》的文章，這隻7厘息的基金，就是市場上熱賣的安聯收益及增長基金。

後來我又介紹過另一隻息率逾8厘的派息基金，那就是富蘭克林的入息基金，並認為這隻基金除了更高息之外，也令投資者揸得較安心。

但原來，過去幾年，我只是簡單介紹過派息基金的源起，以及推介過這兩隻派息基金，但就沒有詳細分析過派息基金作為一種中低風險投資工具的優劣，尤其作為退休收息工具的優劣，以及如何挑選派息基金。

因此，我想用兩三期的篇幅，詳細介紹一下派息基金的運作和特色，以及有關的風險。

持有派息基金，風險始終較單買一隻股票收息為低。(Envato)

其實，盤古初開的時候，基金都是不派息給單位持有人的，直到2008年金融海嘯後，因為美國量寬，息口減至低無可低，市場對於「高息」投資工具的需求大增，基金公司才開始提供「分派」(Distribution)的選項，但「累積」(Accumulation)的類別仍然是有的。

如果大家心水清的話，應該馬上想到，「累積」類別的基金價格應該高於「分派」類別的，因為基金派了息，資產規模也縮小了，這就等於股票派息之後要除淨的道理一樣。

理論上，長線來說，如果基金管理得好，「累積」的基金，回報會優於「分派」的基金，就等於以股代息，如果股票表現好，暫時不收股息，改為收股票，長線回報是高於收股息一樣。用股神巴菲特的說法，就是把那些錢留給我，可以替你賺得更多的道理！

但在低息的日子中，市場對於能派息，尤其是息率高於銀行存款的投資工具，需求是頗大的。而且，過了一段時間之後，也不是因為是否市場低息，派息類別的基金，已經成為投資者買基金時的一個主要選項。

事實上，我們可以用買股票來作比較。早年的時候，很多人都會認為，買股票主要是賺取股價升幅，派息與否不太重要，甚至會認為，一隻股票開始派息，就等於該股票已經不再升，或高增長的年代過去了。

但世事不會這麼簡單，過去幾年，港股市場上，升得特別好的股票，反而是有派息的，尤其是派高息的。我明白，如果能夠與中移動(00941)、中海油(00883)、長江基建(01038)和領展(00823)等收息股識於微時，近年真的可以是財息兼收呢！

但單買一隻股票收息的風險，始終較持有派息基金稍高，因為理論上，如果某隻股票的經營出現問題，致盈利倒退甚至虧損，是可以減少甚至不派息的。但派息基金持有一籃子的股票或債券，即使其中一兩隻減少或不派息，也不會對整隻基金的派息能力有太大影響。

從這個角度看，派息基金比收息股是更靠譜呢！只不過，買派息基金又是否能夠財息兼收呢？