「搣本」有理，長期「搣本」不合理

上日談到，坊問有種說法，就是派息基金為了吸引投資者，往往以高息招徠，萬一投資不似預期，未能賺到收益，就「搣」投資者的「本」去派息！實情是否如此？我今日想跟大家解說一下。

正如上次我所說，根據證監會的指引，基金公司需要披露所有派息基金，過去一年的派息「成分」，以供投資者參考。今次我就用安聯收益及增長基金，過去一年的派息成分做例子，跟大家探討下「搣本」派息的問題。

首先，讓我說明一下派息「成分」中的「資本」和「可供分派收入」（又稱可供分派淨收益）。明白了這兩者的真正「成分」，會令大家對所謂的「搣本」派息有更深入的理解。

首先，所謂的「資本」，不是指投資者原來的投資，而是未變現的淨增值（net unrealized gains, 即未變現增值減未變現虧損），以及上一個財政年度派剩了的「可供分派收入」。

用我們普羅大眾的說法，即是基金持有的投資項目，例如股票或債券，有些升了，有些跌了，加加減減之後，如果是正數，但又未沽出的話，就以「資本」作為歸類。

還有就是上年基金賺了的錢，全年都派不完，派剩了的，就撥作下年派息之用，這也算「資本」。

至於「可供分派收入」，就是真正落了袋的錢，主要就是股息收入、利息收入、債息收入，以及已變現的淨增值，即是這不再是帳面上的利潤，而是真正落了袋的增值部分（扣除開支才計算）。至於股息、利息和債息收入就是股票的派息，債券的派息和存款的利息。

過去一年（2024年8月至今年8月），安聯收益及增長基金的派息成分中，每月派息中，都有一部分是從「資本」中撥付，其中今年5月和6月更是100%。但也有一次是97%從可供分派收息中撥付（見附表）。

如果大家明白了「資本」和「可供分派收入」的定義，對於安聯收益及增長基金過去一年的派息「成分」，應該不會感到驚訝。但即使如此，我會建議大家持續關注派息基金的派息成分。

因為如果某基金持續一段長時間都是主要以「資本」來派息，再配合基金價格走弱，就可能真正有問題了，因為基金可能是要沽出帳面蝕錢的投資來派息，這樣的話，基金價格就會顯著下跌。

如基金持續長期以「資本」派息而基金價格走弱，問題較大，因基金或須沽出帳面蝕錢的投資作派息（Envato）

如果大家發覺基金持續以較高比例的「資本」去派息，但基金價格仍然硬淨，可能意味著基金是以上年的剩餘收益去派息。

至於安聯收益及增長基金，過去一年的派息穩定，可惜價格沒有上升，只能持平，投資者未能做到「財息兼收」。但我想指出一點，買派息基金要做到「財息兼收」，其實是不太容易的，我們除了要嚴選基金之外，也要設計一個平衡的組合，至於如何安排，下次再續。