  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
趣味投資法
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

18/08/2023

挑選股票的方法（下）

#股票 #投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

    趣味投資法

    每周五

　　上一篇提到我是如何搜尋資料，以確認挑選的公司就是一間好公司。不過，這還未足夠，而是要做更多功課才能確定投資相關公司的股票有利可圖。以下就介紹一些方法：

 

1）留意行業新聞

　　在確定一間公司的股票值得投資後，我也會大概了解一下相關行業的營運情況，主要是留意行業規模、產品價格、原料成本及影響該公司的相關因素，例如貿易戰、加息、匯率、資金流動性等，以考慮公司的盈利會否突然發生變化，亦可留意其他同行公司是否更值得投資。

 

2）留意圖表走勢

　　在做好以上功課後，我也會留意所挑選股票的圖表走勢，以了解股價是否已長期下跌或橫行，並計算市值，用來預料自己日後的交易策略及未來目標利潤，若果股價合理，便會嘗試購入一手股份，準備參加股東會作深入了解。

 

3）前赴股東會

　　購入股票後，我會把它們全部提取，持有實物股票並登記，一來不讓自己容易出售股票的機會，影響潛在利潤；其次，轉為實物股票後，可不經銀行或證券行就能申請前赴股東會；第三，收取股息的時間亦較存放在銀行及證券快一天。

 

　　由於我在股東會的發問方式較積極及進取，或會引起部分股東及董事不滿，故在初期只會針對年報所披露，就一些不明白的地方要求董事回答，也會就可疑交易要求董事及管理解釋，若果日後確實有改善，我會對相關上市公司加分，並在日後對業務、股息方面再作討論。

 

　　此外，我也會留意股東會是否會派禮品，以及留意股東質素，若有一些好公司持續有一群關心該公司的股東，加上管理層表現坦誠且獲得滿意回答，且對管理層讚譽有加，以及有足夠禮品的話，我會考慮增持。

 

4）進行更多交易

　　做這麼多的功課，其實都要花上一至兩年，並且要對股票熟悉，以及對管理層的作風已有一定的了解，所以我會不斷增持，測試股價走勢是否配合我的性格。如果配合我的性格，並且能否通過買賣獲利，公司業務表現亦符合預期，管理層保持高質素的話，我會對其更具信心，在下次股價回調至期望值時，就會購買更多，並利用種種方式，慢慢累積股票作長線投資。

 

　　在這個情況之下，我已是完全信賴此股，並將之加入挑選名單，若果股價進入「射程」範圍，我就會不斷購入，直至達到我設定的組合上限為止。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應

更多趣味投資法文章

你可能感興趣

#股票 #投資

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】賞 DeerKids 學玩樂 學前適應班 或 親子遊戲小組 免費試堂體驗!

etnet.com.hk