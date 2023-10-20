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20/10/2023

如何取得碎股？（二）

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  • 丁汀

    丁汀

     

    從小學起對股票已產生興趣，現在人過30，財務自由，食息是主要收入。日常工作（其實應該是興趣）是搜尋香港股票資料，去遍上市公司股東會，購遍香港上市公司的股票。現時手持逾千間上市公司股票，寫文目的為記錄香港股票市場被忽略卻可影響股價的人和事，分享有趣投資方法和財自心得。

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　　上一篇講了一些碎股黨最初是如何取得碎股的，但後來演變出更多方法，而且令獲得碎股的成本更低，因此，今次就談談這些方法。

 

 

 

　　3）先買入一手股份，利用派送紅股或以股代息方式，之後沽出該手股份：有部份具規模的「碎股黨」，從一些不斷派發紅股的上市公司找到規律，發現派發紅股的上市公司確實會「填權」，加上又有禮物，於是就使出一招「套利」招數，就是他們先以稍低價格買入一手股份，登記成股東後參加股東會，獲得股東會的禮物後，等待發紅股除權，就以稍高價格沽出這一手股份，及後再獲得該批紅股，由於這些紅股通常不足一手，於是，這些「碎股黨」就可以非常低的成本取得碎股了。

 

　　至於以股代息的操作，和送紅股的方式大同小異，但較為特別的是，部分採取股代息的上市公司股價，多較市價略有折讓大約1至3%，以反映這種碎股出售的成本，因此透過取以股代息去取得碎股，一來可以省下高昂的交易成本，二來就是獲得股份的成本較低，故部分碎股黨都會選擇這些方法去獲取碎股。

 

　　4）和其他股東交換得來的碎股，或者等候別人送給你：這個方法其實是上一篇文章的兩個方法向親友轉讓的變種。

 

　　前者是兩個人各自擁有一隻不同，但價值接近的碎股，雙方又想擁有對方的股份以參加股東會，由於碎股價值也不高，雙方於是就進行交換，方式就好像交換郵票及遊戲卡一樣，之後各自辦理轉名手續即可，這樣就可以節省獲得相關股票的成本。

 

　　至於後者，我也遇過一些好心的股東，願意把自己手上已經缺乏轉讓價值的股份送給我，令我可以成為股東，但這種例子不多，所以大家不要奢望利用這種方式去取得碎股。

 

　　當然，投資者也可以通過認購新股或者供股的方式取得碎股，但上述所講的方法相信很多人都不知道，更沒有嘗試過。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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