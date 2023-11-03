「碎股黨」如何靈活利用「藍表」去取得碎股？

除了上一篇所講，利用供股去獲取碎股之外，其實從新股取得碎股的方法也值得為大家介紹。

利用新股去獲取碎股的原因是部分新股在上市後的幾年，為了給新股東一個好印象，相關上市公司一般都會在酒店召開股東會，並備有不錯的茶點及禮品招待，成為「碎股黨」想購入這些股份的誘因，藉此在出席股東會時得到些好處。

不過，近年部分新股估值過高，面臨股價下跌的風險實在太大，即使僅持有一手，成本不輕之餘，若股價在上市後大跌，損失就大了。由於「碎股黨」的持股目的只為參加股東會或者享有股東權利，若然股價大跌，就會導致持股成本過高，無法回本，所以「碎股黨」就會寧願持有碎股，以壓低初期投入，提升本金的效率。

那「碎股黨」是如何獲得碎股的呢？據我向一些老資格的「碎股黨」打聽，加上自己的親身體驗，其實都有不少方式，今次先講講如何以優先認購，即俗稱的「藍表」方式去取得碎股。

根據上市規則，上市公司要適當顧及現有股東利益，保證上市公司現有股東能獲得分拆公司股份的權利，包括向現有股東分派分拆公司的現有股份，或股東享有優先申請分拆公司的權利。因為上市公司分拆時，分派或建議優先認購的股票比例並無限制，加上優先認購就如供股一樣，均有超額認購權利，這就成為一個製造碎股的天然土壤。此外，這樣可以免除購買碎股的差價及佣金，是一個取得碎股的極低成本方法。

「碎股黨」通常在得知擬分拆的上市公司及分派或優先認購比例前後，從市場購買相關公司股份，以獲得分派或優先認購的權利。如果公司採取「藍表」方式，則「碎股黨」就可以非常靈活地獲得碎股。若然看好相關新股，則可通過全部認購配額部分，甚至進行超額優先認購。就算你認購超過一手，由於超額關係，未必能足額分配，那分派就可能出現碎股。若然屆時股價上升，就可選擇沽出足夠一手的部分去賺錢，只留下碎股。

若看淡相關碎股，就可只認購配額部分的碎股，認購金額則視乎股價及股數而定，但介乎50至100元即可，這金額已經使你可以在非常長的時間內維持股東地位。然而，很不幸地，若優先認購配額不足一手，你可以嘗試在超額優先發售內認購碎股，來取得該公司的碎股。

下一篇再講，如何在新股分派及其他新股上取得碎股。