香港上市公司派息迷思

雖然我還有一些關於買賣碎股的策略想與各位分享，但有讀者希望我多寫一些選股技巧，而且時間亦到了11月，是3月年結的公司密集式公布中期業績的時間，可謂到了選股季節，故決定轉一轉話題，談一談股息。

過往港交所從不討論派息政策，也沒有要求上市公司須有股息政策，只有少數較佳的上市公司願意說明派息政策。隨著時代變化，對於企業的管治要求提高，自 2010年起，上海及深圳開始要求低分紅的上市公司解釋派息低的原因，香港也開始緊貼潮流，認為上市公司應有一套派息政策。

2019年，港交所修訂上市規則附錄十四內的《企業管治守則》，要求上市公司應制訂股息支付政策並在年報中披露，亦有逾90%上市公司遵守。在2020年底，港交所發布《有關環境、社會及管治報告指引執行情況審閱事宜》，建議上市公司披露預期派息比率，但實際上，公布股息分派比例並非法規，故除了以下兩種強制情況，否則基本上只有少數公司願意明確披露派發股息比例。

1） 房地產投資信託基金在《房地產投資信託基金》守則上訂明「須將不少於其經審計年度除稅後淨收入90%的金額分派予單位持有人作為股息。

2）深圳及上海的上市公司需要根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》在章程上載明現金分紅，以及對需要低現金分紅的原因作出解釋，若3年未有分紅，或者累計現金分紅低於3年年均淨利潤30%，控股股東及一致行動人士都不得減持股份。

綜合以上的規則，對於大部分不受以上規則限制的上市公司，派息政策可能只是為應酬港交所，加大了派息的隨意性，更離譜的是，有些公司在章程甚至訂明在發展時期內不派息，就算營業額不斷下跌，釋放大量營運現金，導致手上持有大量淨現金，且沒有資金需求之下，也在股東會大言不慚地說公司仍在發展，大條道理不願意派息，對股東來說也是無可奈何。

走筆至此，相信讀者已大概明白香港的上市公司派息與否，是出於管理層的自發性，除非法例規定，否則股息政策屬自願性質，亦可以隨意定義及更改，甚至可以說只是個「擺設」。說到底，還是要看公司及管理層的具體情況而定，所以「高息股」確實是得來不易，大家應該對願意派高息的上市公司多加讚賞！