陳永陸：投資虧損乃兵家常事　散戶通病逐個捉！

嘉賓：著名獨立股評人 陳永陸

臨近年尾，係時候檢視全年投資組合嘅表現。不過，港股今年外憂內患，受累中美關係持續惡化同內地監管風暴。恒指目前下跌逾一成半，表現遠遠跑輸全球股市，唔少投資者甚至對港股「死心」！著名獨立股評人陳永陸－陸叔縱橫股壇多年，今日再次嚟到hot talk 1點鐘分享如何面對投資失利，更會指出散戶常見通病。希望幫助大家經驗在2022年重新出發！

影片網址：https://youtu.be/I65rfLQkdNQ?t=391

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