比亞迪到買入價？KK為你重點跟進車股！光伏股未跌完？

嘉賓：新城晉峰資產管理董事 林嘉麒

港股尋日創一年半以來新低，今日見大市有輕微反彈，但仍然未翻翻上23000關，投資者未宜鬆懈？汽車股近期走弱，當中以贛鋒鋰業(01772)同長城汽車(02333)月內跌幅最大，達兩成以上，比亞迪(01211)亦跌一成八！明明內地車企賣車數據理想，點解讀車股月內表現咁差？比亞迪到KK買入價？依家係入市好時機？

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