監管整頓令港股蒙陰　恒指2021年高位回落逾三成！etnet與你細數2021年財經大事

主持：葉嘉兒、羅鈞鴻

聖誕節過後，2021年餘下四個交易日。港股年初攀升至高位31183點，隨後接連受中美關係及內地加強監管等因素拖累，於高位回落逾三。反壟斷、監管、加密貨幣、共富、恒大危機...等等都成為今年財經界的關鍵詞，你還記得多少？港股動盪，科技、房地產、教育、醫療以至濠賭股都逐一捲入監管旋渦之中；相反新能源概念股受惠國策節節上升。即將踏入新一年，讓etnet與你一起細數2021年財經大事！

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