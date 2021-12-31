【部署明年必睇】林sir、比比同場　細數明年心水　battle光伏、天然氣相關愛股！

嘉賓：

國農證券董事總經理 林家亨

光大新鴻基財富管理策略師 溫傑

港股2021年埋單唔見左3833點，累瀉14%，係十年來最大跌幅！嚟到除夕，梗係同大家展望2022年啦！請嚟林sir同比比，同場細數明年心水股，一共逾10隻咁多！仲買得落，難道港股未「死」？兩位仲會battle光伏、天然氣相關愛股啊！

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